Не стоит преувеличивать санкции США против украинских деятелей. Против Медведчука они уже давно ввели санкции. И это ни к чему не привело

Чуть собью восторг части Facebook по решению о санкциях США против некоторых украинских деятелей.

1. Уже довольно давно США ввели санкции против Медведчука. К чему это привело? Да ни к чему. Медведчук сам открыто хвалится, что просто переписал бизнес на жену, управляет им лично, но юридически – типа не причастен. Даже телебордель Медведчука, о котором все знают, что он его, – висит на товарище. Это характерный пример того, что санкции – это мощно, но только для тех, кого действительно беспокоит хоть что-то, что может быть связано с США. А если человеку пофигу, то и пофигу.

2. Санкции против Деркача тоже были введены не вчера. И что же случилось? Как-то его деятельность изменилась? Ну вряд ли. Возможно, чуть осложнился вопрос с банками. Но если он тоже повесит бизнес на условную Оксану Марченко, это сделает его жизнь примерно такой же, как раньше.

3. Совершенно ясно, что всю эту историю с записями разговоров Байдена и Порошенко придумали и обеспечили чуть другого уровня люди вместе с Деркачом. Например, так называемого прокурора Кулика можно иногда наблюдать в Киеве гуляющим с одним экс-разведчиком, очень уважаемым лучшими людьми города. Этот экс-разведчик типа не при делах? Не верю.

Почему-то за кадром остается и Юрий Луценко, который лично, будучи генеральным прокурором, ввязался в кампанию по дискредитации действующего (!) посла США в Украине Мари Йованович и в попытку Руди Джулиани представить ситуацию так, как будто это из Украины, а не из России произошло вмешательство в выборы в Америке в 2016 году. И что в итоге с Луценко? Ничего?

Идем дальше. А кто мог записать разговоры Порошенко и Байдена? Путин, что ли? Думаю, эти разговоры записывал сам Порошенко, а потом утратил контроль над записями или над тем, кто хранил эти записи. Даже по самому звуку этих записей слышно, что Байден там на громкой связи, а вот Порошенко возле источника записи. То ли его, бедняжку, коварно кинули его же спецслужбы, что тоже вероятно. То ли это было осознанное архивирование разговоров. В любом случае, это повод объясниться. Было такое объяснение? Не было. Плюс, никогда не поверю, что генеральный прокурор Луценко при президенте Порошенко и вправду мог заняться аж такой самодеятельностью, что наваливал на действующего (!) посла США без согласования с главным дипломатом нашей с вами современности.

Чисто по последствиям – эти санкции не стоит преувеличивать. Можно рассматривать этих семерых, против кого добавили санкции сейчас, только как некий указатель на тех, кого действительно имели в виду или еще могут иметь в виду. Чисто по сюжету – этой истории еще есть куда продолжаться.

Источник: Дмитро Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора