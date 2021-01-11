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ПОЛИТИКА

Дубинский отрицает, что вмешивался в американские выборы: Коррупционные паразиты реализовали очередную аферу

Нардеп Александр Дубинский, попавший под санкции США за попытки влияния на американские выборы, собирается отстаивать свою невиновность юридическим путем.

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Дубинский заявил, что не намерен быть "марионеткой для страны-агрессора или для наших евроатлантических партнеров"
Дубинский заявил, что не намерен быть "марионеткой для страны-агрессора или для наших евроатлантических партнеров"
Фото: Александр Дубинский / Facebook

Народный депутат из фракции "Слуга народа", зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский отрицает, что совместно с нардепом Андреем Деркачом пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Об этом он написал в своем Facebook. 

"К сожалению, ложные доносы аферистов по поводу якобы моей связи с Деркачом временно, в силу объективно сложной ситуации в США, позволили коррупционным паразитам реализовать очередную аферу. В очередной раз заявляю о том, что я никогда не вмешивался в выборы в других государствах, в том числе и американские выборы, и никогда не имел отношения к обнародованию или прочим подобным действиям так называемых пленок Порошенко – Байдена", – написал Дубинский, комментируя свое включение Соединенными Штатами Америки в санкционный список.

Его дальнейшие действия, отметил нардеп, будут носить юридический характер.

"Вызывает сожаление, что некоторые должностные лица США пользуются лживыми доносами аферистов, которые фактически содействуют коррупции в Украине", – написал Дубинский.

Он также заявил, что не намерен быть "марионеткой для страны-агрессора или для наших евроатлантических партнеров".

https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/3872295402821989

Сегодня, 11 января, США включили в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, действующий народный депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году". Вместе с Деркачом санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как "фабрика троллей").

Деркач в маеиюнеиюле и сентябре опубликовал три партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и кандидатом в президенты США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец, действующий глава Белого дома Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Теги: санкции, Андрей Деркач, выборы в США, Александр Дубинский
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