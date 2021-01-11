Дубинский отрицает, что вмешивался в американские выборы: Коррупционные паразиты реализовали очередную аферу

Нардеп Александр Дубинский, попавший под санкции США за попытки влияния на американские выборы, собирается отстаивать свою невиновность юридическим путем.

Дубинский заявил, что не намерен быть "марионеткой для страны-агрессора или для наших евроатлантических партнеров" Фото: Александр Дубинский / Facebook

Народный депутат из фракции "Слуга народа", зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский отрицает, что совместно с нардепом Андреем Деркачом пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Об этом он написал в своем Facebook.

"К сожалению, ложные доносы аферистов по поводу якобы моей связи с Деркачом временно, в силу объективно сложной ситуации в США, позволили коррупционным паразитам реализовать очередную аферу. В очередной раз заявляю о том, что я никогда не вмешивался в выборы в других государствах, в том числе и американские выборы, и никогда не имел отношения к обнародованию или прочим подобным действиям так называемых пленок Порошенко – Байдена", – написал Дубинский, комментируя свое включение Соединенными Штатами Америки в санкционный список.

Его дальнейшие действия, отметил нардеп, будут носить юридический характер.

"Вызывает сожаление, что некоторые должностные лица США пользуются лживыми доносами аферистов, которые фактически содействуют коррупции в Украине", – написал Дубинский.

Он также заявил, что не намерен быть "марионеткой для страны-агрессора или для наших евроатлантических партнеров".

Сегодня, 11 января, США включили в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, действующий народный депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году". Вместе с Деркачом санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как "фабрика троллей").

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал три партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и кандидатом в президенты США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец, действующий глава Белого дома Дональд Трамп и демократ Джо Байден.