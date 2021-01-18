Дубинский: "Если меня исключат из фракции, фракция будет обречена"

Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский считает, что никаких оснований для его выхода из фракции нет.

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский не намерен выходить из фракции из-за санкций, введенных против него США. Об этом он сказал на пресс-конференции, передают "Українськi Новини".

Он подчеркнул, что "для этого нет никаких оснований", и заявил, что привел все аргументы, которые доказывают непричастность к вмешательству в выборы в США и отсутствие любых оснований к внесению в санкционный список.

"Если кто-то примет такое решение об исключении из фракции, я думаю, она будет обречена после этого", – сказал политик.

При этом Дубинский заявил, что он иногда критикует фракцию только потому, что считает, что как во фракции, так и в партии должны происходить изменения для того, чтобы выполнять те обещания, которые были даны избирателям.

Также депутат подчеркнул, что даже если фракция не соберет отдельное заседание для обсуждения вопроса санкций, то он донесет необходимую информацию коллегам на ближайшем заседании.

Ранее глава фракции Давид Арахамия отметил, что ситуация Дубинского может быть рассмотрена на ближайшем заседании фракции вместе с другими вопросами повестки дня, но специально созывать по этому поводу внеочередное заседание не будут.

11 января США включили в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины. Это, в частности, бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, Дубинский, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году". Вместе с Деркачем санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как "фабрика троллей").

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и ныне избранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.