Дубинский требует собрать заседание фракции "Слуги народа" из-за санкций США против него – нардеп

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский потребовал собрать заседание фракции для обсуждения санкций США против него. Он считает, что такие меры Штатов стали результатом "заведомо лживого доноса" в госучреждения США на него.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский требует немедленно провести заседания фракции для рассмотрения вопроса введения министерством финансов США санкций против него. Об этом сообщил его коллега Александр Качура в Telegram.

Качура опубликовал обращение Дубинского к главе фракции Давиду Арахамии и главе партии Александру Корниенко. В документе Дубинский заявляет, что на него написали "заведомо лживый донос" в госучреждения США.

Нардеп считает, что такой случай требует срочного обсуждения во фракции, а также действ по предотвращению дальнейших подобных "провокаций" против него.

11 января США включили в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины. Это, в частности, бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, Дубинский, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году". Вместе с Деркачем санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как "фабрика троллей").

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и ныне избранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.