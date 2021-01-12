Из-за санкций США Дубинский не сможет открыть гривневый счет в банке – Фурса

Банкир Сергей Фурса считает, что из-за американских санкций нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский может лишиться своего аккаунта в Facebook.

Из-за индивидуальных санкций, которые США ввели против нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, он не сможет открыть даже гривневый счет в украинском банке. Об этом в комментарии "Буквам" сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Персональные санкции против Дубинского означают, что американцы назвали его российским агентом, который пытался повлиять на их выборы. И теперь Дубинский не сможет даже гривневый счет открыть, даже в украинском банке", – отметил Сергей Фурса.

Он также считает, что аккаунт Дубинского могут удалить из соцсети Facebook.

11 января США включили в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, Дубинский, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году". Вместе с Деркачом санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как "фабрика троллей").

Сам Дубинский отрицает, что совместно с Деркачом пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал три партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и ныне избранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец, действующий глава Белого дома Дональд Трамп и демократ Джо Байден.