Коломойский, Ермак, Дубинский, Кличко. Кто вошел в первую двадцатку самых влиятельных людей Киевской области по версии портала "Моя Київщина"
Информационный портал "Моя Київщина" по итогам 2020 года подготовил рейтинг наиболее влиятельных и авторитетных людей столичного региона. В список вошли известные политики, бизнесмены, спортсмены, общественные и культурные деятели. Первое место авторы рейтинга отдали министру развития общин и территорий Алексею Чернышову, второе – бизнесмену Игорю Коломойскому. Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский и мэр Киева Виталий Кличко попали в двадцатку самых влиятельных.
Издание определило 100 самых влиятельных людей в Киевской области
Фото: day.kyiv.ua
Издание "Моя Київщина" 28 декабря представило топ-100 самых влиятельных людей Киевской области. Журналисты пишут, что на итоги 2020 года по стране повлияли местные выборы и эпидемия коронавируса – столичный регион в этом отношении не был исключением.
Исходя из событий уходящего года, они составили рейтинг, первая двадцатка которого выглядит так:
Алексей Чернышов, министр развития общин и территорий.
Игорь Коломойский, бизнесмен.
Андрей Ермак, глава Офиса президента.
Арсен Аваков, министр внутренних дел.
Василий Володин, председатель Киевской областной государственной администрации.
Константин Бондарев, народный депутат Украины, председатель Киевской областной ячейки партии "Батьківщина".
Александр Качный, народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Александр Дубинский, народный депутат Украины от "Слуги народа".
Ярослав Москаленко, депутат Киевского областного совета от фракции "За майбутнє".
Виктория Сюмар, народный депутат от "Европейской солидарности".
Андрей Небытов, начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
Виталий Кличко, мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины.
Александр Скляров, председатель Киевского облсовета, бывший первый заместитель председателя Киевской ОГА.
Игорь и Марина Сапожки, мэр Броваров и первая заместитель председателя Киевского облсовета.
Валерий Ксензенко, заместитель председателя Киевского областного совета.
Андрей Засуха, депутат Киевского облсовета, председатель Киевской областной ассоциации футбола.
Юрий Бойко, народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Дмитрий Дронов, председатель правления АО "Киевоблгаз".
Леонид Глиняный, депутат Киевского областного совета от фракции "Европейская солидарность", бизнесмен.
Олег Корбан, депутат Киевского облсовета от "Оппозиционной платформы – За жизнь", почетный президент Всеукраинской федерации гольфа.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.