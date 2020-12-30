Коломойский, Ермак, Дубинский, Кличко. Кто вошел в первую двадцатку самых влиятельных людей Киевской области по версии портала "Моя Київщина"

Информационный портал "Моя Київщина" по итогам 2020 года подготовил рейтинг наиболее влиятельных и авторитетных людей столичного региона. В список вошли известные политики, бизнесмены, спортсмены, общественные и культурные деятели. Первое место авторы рейтинга отдали министру развития общин и территорий Алексею Чернышову, второе – бизнесмену Игорю Коломойскому. Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский и мэр Киева Виталий Кличко попали в двадцатку самых влиятельных.

Издание "Моя Київщина" 28 декабря представило топ-100 самых влиятельных людей Киевской области. Журналисты пишут, что на итоги 2020 года по стране повлияли местные выборы и эпидемия коронавируса – столичный регион в этом отношении не был исключением.

Исходя из событий уходящего года, они составили рейтинг, первая двадцатка которого выглядит так: