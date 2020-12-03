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Владимир Фесенко
Владимир Фесенко

Руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента".


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Кличко и Гройсман неконфликтны, не участвуют в противостояниях власти и оппозиции. Поэтому у них довольно высокий рейтинг доверия

Вчера были презентованы данные очередного опроса соцгруппы "Рейтинг" – "Украина на карантине". И хотя сам опрос, как видно из названия, посвящен теме карантина, наибольший интерес вызвали данные о рейтингах доверия. На первом месте, как и раньше, президент Зеленский. Ему доверяют 44% опрошенных.

А вот имена двух других "призеров" по рейтингу доверия вызвали большой ажиотаж. На втором месте – Виталий Кличко (ему доверяют 33% опрошенных), на третьем – Владимир Гройсман (ему доверяют 31% респондентов). Подозреваю, что эта информация может вызвать определенную ревность у Петра Порошенко. Бывшие младшие партнеры обошли по рейтингу доверия бывшего патрона. Сам Петр Алексеевич по этому показателю уступил еще и Дмитрию Разумкову, Юлии Тимошенко и Юрию Бойко. Но на самом деле главной проблемой для экс-президента является не то, что по рейтингу доверия он уступил целому ряду других политиков, а высокий рейтинг недоверия (Петру Порошенко не доверяют 75% опрошенных, причем 56% полностью не доверяют). По этому показателю Петр Алексеевич уступает только Арсению Яценюку. Высокий антирейтинг Петра Порошенко стал для него непреодолимой преградой на прошлогодних президентских выборах, и он остается актуальной проблемой, несмотря на некоторый рост числа его электоральных сторонников.

Чем объяснить относительно высокие показатели (по украинским меркам) рейтинга доверия у Кличко и Гройсмана? В пользу Виталия Кличко скорее всего сработал эффект избирательной кампании во время местных выборов. Этот эффект наверняка проявился не только по Киеву, но, благодаря СМИ, и по всей стране. В пользу Владимира Гройсмана наверняка работает сравнение с нынешним и предыдущим премьерами. Все познается в сравнении. Но есть у них и некий общий знаменатель. Оба – неагрессивны и неконфликтны, не задействованы в политико-идеологических противостояниях власти и оппозиции, "патриотов" и "русофилов", сторонников и противников Зеленского и Порошенко. И это наверняка повышает уровень доверия к этим политикам у сторонников умеренных, центристских политических взглядов.

Но и Виталию Кличко и Владимиру Гройсману я бы советовал не слишком обольщаться нынешним рейтингом доверия. Это ведь не электоральный президентский рейтинг, и не рейтинг партии. В свое время очень неплохой рейтинг доверия был у Анатолия Гриценко, но мы помним, чем закончились для него президентские и парламентские выборы. Электоральные рейтинги Кличко и Гройсмана, а также их партий пока остаются не очень высокими. И Виталию Владимировичу, и Владимиру Борисовичу, и их политтехнологам стоит задуматься над тем, как конвертировать неплохие показатели рейтинга доверия в рост электоральных рейтингов. Автоматически это не произойдет.

Думаю, что несколько удивлен и разочарован данными опроса соцгруппы "Рейтинг" (по рейтингу доверия) Дмитрий Разумков. Он, наверное, уже привык, что стабильно имеет второе место по рейтингу доверия. А тут оказался лишь на четвертом месте. Да и рейтинг доверия снизился аж на 5%. Но Дмитрию Александровичу не стоит особо расстраиваться. У него снизился (на 4%) и рейтинг недоверия. А вот на что следует обратить особое внимание – резко выросла (с 26% до 35%) доля тех респондентов, которые его не знают. Стоило председателю парламента заболеть и выпасть на несколько недель из информационного пространства, как сразу же снизился уровень его узнаваемости. А это значит, что он еще недостаточно закрепился в памяти простых украинцев. Есть над чем работать.

Кстати, также резко снизился и уровень узнаваемости главы правительства Дениса Шмыгаля. 34% украинцев до сих пор не знают, кто это такой. Незаметный у нас Премьер-министр. Хотя давно уже самое время проявить себя. Рейтинг доверия у него, между тем, также снизился – с 18% до 15%. И понятно почему. А вот рейтинг доверия министра внутренних дел Арсена Авакова стабилизировался (на уровне 22%) после предыдущего подъема. Опять-таки, все познается в сравнении (и с нынешним премьером, и с другими министрами).

В завершение этого экспресс-обзора опять об Арсении Петровиче. Обидно мне за него и жаль. Один из самых талантливых украинских политиков оказался на задворках современной украинской политики. Президентство Байдена может дать ему шанс на увеличение политического влияния, но вряд ли повлияет на рейтинги. Арсению Яценюку нужен более органичный имидж (а не игра в "бородатого мачо") и новая, неполитическая роль, которая позволит проявить ему все его многочисленные таланты.

Источник: Владимир Фесенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Виталий Кличко, рейтинг, Владимир Фесенко, Владимир Гройсман, соцопрос, исследование, политика, власть, Дмитрий Разумков
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