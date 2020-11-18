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Виктор Таран
Виктор Таран

Политолог.


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Тищенко и его друзья втаптывает в грязь авторитет и рейтинг Зеленского. Неужели президент и дальше будет молча за этим наблюдать?

Ирина Верещук в интервью на LB.ua с отчаянием описывает, как сторонница Черновецкого, "схемщица" Алла Шлапак, кандидат от "Батьківщини", работала на местных выборах в штабе Николая Тищенко, руководителя киевской ячейки "Слуги народа". Честно, несмотря на мою систематическую критику "слуг", в этом случае разделяю возмущение Верещук.

Во-первых, они сделали ей ужасную избирательную кампанию. С ее креатива и инноваций в "тик токах" и "полетах во сне и наяву" над Киевом смеялись даже дети.

Во-вторых, очень много вопросов к эффективности работы штаба. Начиная с простого "а она, то есть работа, была?" к более сложному "а куда делись средства на кампанию?". Кстати, по моей информация, аудит финансов избирательной кампании еще продолжается.

У киевских мажоритарных депутатов очень много вопросов к руководителям, которые подставили не столько Верещук, сколько партию и президента, который, напомню, был в ее команде. Кстати, что касается финансов. Говорят, часть средств Шлапак "зарезервировала" под "сетку". Но судя по результатам – что-то пошло не так. И ни средств, ни "сетки" для "слуг".

В то же время, эти же злые языки говорят, что средства на сетку для "Слуги народа" все же попали по назначению. Но ее участники в последний момент почему-то проголосовали за "Батьківщину". Но, убежден, это лишь слухи.

По факту, и дальше имеем Тищенко – главу городской ячейки, который спокойно продолжает дружить со "смотрящим" Комарницким. И одиозную Аллу Шлапак, новоизбранного депутата городского совета от "Батьківщини".

А наиболее пострадавшей в этой кампании оказались Верещук с кандидатами в городской совет от "Слуги народа", которых банально поюзали.

Так что еще нужно, чтобы Тищенко вместе с его друзьями – "смотрящим" Комарницким и одиозной Шлапак – наконец выбросили из "Слуги народа"? Как по мне это давно пора сделать.

Доказательства еще нужны? Неужели президент Владимир Зеленский и дальше будет молча наблюдать, как эта группировка втаптывает в грязь его авторитет и убивает его рейтинг?!

К сожалению, он, кажется, забыл простую истину. Хозяин, если не наведет порядок в доме, очень скоро потеряет все. А вот наведет или нет – мы скоро увидим. Это уже будет его выбор и его политическое будущее.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: выборы, рейтинг, Киевсовет, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, Виктор Таран, Николай Тищенко, Слуга народа, партия, Денис Комарницкий, Алла Шлапак
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