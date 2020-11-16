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Верещук: Я понимала, что будут стрелять в спину свои. Что будет черный пиар. Так и произошло

Руководитель киевской ячейки "Слуги народа" Николай Тищенко предлагал вести на выборы в Киевский горсовет людей, на которых не нужно было искать компромат, так как все было, "как на ладони", рассказала нардеп от этой политической силы, экс-кандидат в мэры Киева Ирина Верещук.

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Ирина Верещук: Моя задача была сделать так, чтобы хорошие люди в Киеве видели, что они не одни. Что кто-то готов бороться за это все и выйти с саперной лопаткой против танков
Ирина Верещук: Моя задача была сделать так, чтобы хорошие люди в Киеве видели, что они не одни. Что кто-то готов бороться за это все и выйти с саперной лопаткой против танков
Фото: пресс-служба Ирины Верещук

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, которая на прошлых местных выборах баллотировалась на пост мэра Киева, заявила, что ей стоило больших усилий не допустить попадания в избирательный список партии на выборы в Киевский горсовет ряда политиков, которых предлагал руководитель киевской ячейки "Слуги народа" Николай Тищенко. Об этом она сказала в интервью изданию LB.ua, опубликованном 16 ноября.

"Каких усилий мне стоило, чтобы не дать пройти в Киевсовет людям, которых предлагал господин Тищенко. И открыть дверь, например, [юристке] Ане Маляр, [общественной активистке] Жене Кулебе, [преподавателю Национального авиационного университета] Ксении Семеновой. Для нормальных людей, которые готовы работать и вкладываться в работу. К сожалению, это не очень сработало", – отметила Верещук.

Политик добавила, что многие кандидатуры от Тищенко ее не устраивали.

"На самом деле там была куча фамилий, на которых даже не надо было делать отдельных справок, искать компромат – все как на ладони, – подчеркнула она. – Не могу сказать, что у меня была квота в плане количества. Но я имела право вето на определенные кандидатуры. Мы просто садились втроем – Корниенко, Тищенко и я – и предлагали свои кандидатуры. Плюс каждый из мажоритарщиков по Киеву также подавал своим. Конечно, каждый пытался доказать, что его кандидатура является более достойной. У меня как таковых кандидатур не было – были параметры. Лекала. Эти люди должны быть профессиональными, не должны быть помощниками, секретарями, связанными с какими-то коррупционными сделками в Киеве. Это должны были быть люди незаангажированные, профессиональные и патриотические. Я об этом говорила президенту".

По словам Верещук, "Слуга народа" не может себе позволить "договорняки", как старые партии.

"Моя задача была сделать так, чтобы хорошие люди в Киеве видели, что они не одни. Что кто-то готов бороться за это все и выйти с саперной лопаткой против танков. Я понимала, что будут стрелять в спину свои. Что будет черный пиар. Так и произошло. Я знала, что мне никто не подарит победы на праймериз. Что те, кто называет себя коллегами, на самом деле настроены антагонистически", – заявила нардеп.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли по новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88% (в Киеве – 34,42%).

За действующего мэра Киева Виталия Кличко на прошлых выборах столичного мэра проголосовал 365 161 избиратель, или 50,52%, он победил в первом туре. Второе место на выборах занял бывший председатель Киевской городской государственной администрации, кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов, за которого отдали голоса 68 757 киевлян.

В пятерку лидеров вошли:

  • Сергей Притула ("Голос") – 56 900 голосов;
  • Алексей Кучеренко ("Батьківщина") – 45 823 голоса;
  • Ирина Верещук ("Слуга народа") – 39 321 голос.

Всего в выборах участвовало 20 кандидатов.

В Киевсовет "Слуга народа" провела 12 депутатов, писал сайт "КиевVlast".

Теги: Киевсовет, Ирина Верещук, местные выборы, Николай Тищенко, Слуга народа
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