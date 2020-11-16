"Думаю, что голоса во фракции будут". Верещук заявила о готовности голосовать за постановление об отмене "карантина выходного дня"

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук сказала, что во фракции монобольшинства будут голоса за проект постановления №4381, который предлагает Кабмину пересмотреть решение о введении "карантина выходного дня". Глава партии и нардеп Александр Корниенко заявил, что решение фракции еще не принято.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила 16 ноября о готовности голосовать за проект постановления №4381, который предлагает Кабмину пересмотреть решение о введении "карантина выходного дня".

Об этом она сказала в комментарии "Стране".

"Я готова голосовать за отмену "карантина выходного дня" и буду всячески настаивать на том, что это недейственная форма и недейственная на сегодняшний день позиция правительства. Думаю, что голоса во фракции будут. У нас очень много людей, мажоритарщиков, которые из округов приносят информацию. Они убеждены, что карантин выходного дня – это не тот путь и не та модель, которую нужно применять сейчас в Украине", – сказала нардеп.

При этом глава партии "Слуга народа" нардеп Александр Корниенко на заседании согласительного совета Верховной Рады заявил, что фракция еще не решила, как будет голосовать.

"Поддерживаем внесение в повестку дня постановлений по заблаговременному информированию [об усилении карантинных мероприятий] №4320 и об отзыве или пересмотре решения по карантину выходного дня. То есть мы поддерживаем, чтобы они завтра были в зале, а дальше фракция будет еще сегодня определяться, как мы будем по этим постановлениям голосовать", – сказал он, цитирует "Укринформ".

Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с текущих выходных. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Однако ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". Несколько украинских городов отказались усиливать карантин на выходных. В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские на выходных закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли 9 уголовных производств.

Постановление, которое, в случае принятия, рекомендует Кабмину пересмотреть решение о введении "карантин выходного дня" в Раде зарегистрировали 16 ноября.