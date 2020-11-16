ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Думаю, что голоса во фракции будут". Верещук заявила о готовности голосовать за постановление об отмене "карантина выходного дня"

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук сказала, что во фракции монобольшинства будут голоса за проект постановления №4381, который предлагает Кабмину пересмотреть решение о введении "карантина выходного дня". Глава партии и нардеп Александр Корниенко заявил, что решение фракции еще не принято.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Верещук сказала, что готова голосовать за отмену "карантина выходного дня"
Верещук сказала, что готова голосовать за отмену "карантина выходного дня" 
Фото: Слуга Народу / Facebook

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила 16 ноября о готовности голосовать за проект постановления №4381, который предлагает Кабмину пересмотреть решение о введении "карантина выходного дня". 

Об этом она сказала в комментарии "Стране"

"Я готова голосовать за отмену "карантина выходного дня" и буду всячески настаивать на том, что это недейственная форма и недейственная на сегодняшний день позиция правительства. Думаю, что голоса во фракции будут. У нас очень много людей, мажоритарщиков, которые из округов приносят информацию. Они убеждены, что карантин выходного дня – это не тот путь и не та модель, которую нужно применять сейчас в Украине", – сказала нардеп. 

При этом глава партии "Слуга народа" нардеп Александр Корниенко на заседании согласительного совета Верховной Рады заявил, что фракция еще не решила, как будет голосовать. 

"Поддерживаем внесение в повестку дня постановлений по заблаговременному информированию [об усилении карантинных мероприятий] №4320 и об отзыве или пересмотре решения по карантину выходного дня. То есть мы поддерживаем, чтобы они завтра были в зале, а дальше фракция будет еще сегодня определяться, как мы будем по этим постановлениям голосовать", – сказал он, цитирует "Укринформ"

Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с текущих выходных. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Однако ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". Несколько украинских городов отказались усиливать карантин на выходных. В частности, против выступили ЛьвовИвано-ФранковскДнепрЖитомирЧеркассыОдесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские на выходных закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли 9 уголовных производств. 

Постановление, которое, в случае принятия, рекомендует Кабмину пересмотреть решение о введении "карантин выходного дня" в Раде зарегистрировали 16 ноября. 

Теги: карантин, Ирина Верещук, Слуга народа, Александр Корниенко, здравоохранение, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
Сын Тодоренко сломал руку
Сын Тодоренко сломал руку
Свитолина рассказала о своей мечте
Свитолина рассказала о своей мечте
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
"Хочу вернуться к нормальной жизни". Заразившийся коронавирусом Анатолий Анатолич рассказал о самочувствии
"Хочу вернуться к нормальной жизни". Заразившийся коронавирусом Анатолий Анатолич рассказал о самочувствии
Актер "Квартал 95" предположил, почему в свой день рождения не получил поздравления от Зеленского
Актер "Квартал 95" предположил, почему в свой день рождения не получил поздравления от Зеленского
Галкин удивил подписчиков фактом из семейной жизни с Пугачевой
Галкин удивил подписчиков фактом из семейной жизни с Пугачевой
Украинская Instagram-блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, нарастила цветные пряди
Украинская Instagram-блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, нарастила цветные пряди
"Есть какая-то зависть". Кошевой прокомментировал заявление дочери о школьном буллинге
"Есть какая-то зависть". Кошевой прокомментировал заявление дочери о школьном буллинге
Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке
Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке
Орбакайте показала мужа и дочь на снимке-ребусе
Орбакайте показала мужа и дочь на снимке-ребусе
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
"Внутри оказалось много людей. Воздух был спертым". Федишин рассказала, где могла заразиться коронавирусом
"Внутри оказалось много людей. Воздух был спертым". Федишин рассказала, где могла заразиться коронавирусом
56-летняя режиссер Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
56-летняя режиссер Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
Лещенко пожаловался на тяжелое финансовое положение российских артистов
Лещенко пожаловался на тяжелое финансовое положение российских артистов
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах
"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
56-летняя режиссер Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
56-летняя режиссер Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке
Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке
"Не перелом". Жена Ямы рассказала о травме, которую он получил во время четвертьфинала "Танцев со звездами"
"Не перелом". Жена Ямы рассказала о травме, которую он получил во время четвертьфинала "Танцев со звездами"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS