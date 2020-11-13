Верещук: "Карантин выходного дня" не спасет ситуацию

Уверенности, что "карантин выходного дня" разорвет в Украине цепочку инфицирования коронавирусной инфекцией, нет, а вред для бизнеса от такого карантина очевиден, считает народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

Ирина Верещук: Мы понимаем, что количество людей, которые потеряли работу, будет расти в геометрической прогрессии Фото: Alexandr Senko / Facebook

Негативный экономический эффект от "карантина выходного дня" превзойдет вероятную пользу для сдерживания коронавирусной инфекции, заявила в эфире телеканала Odessa Live народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Введение такого карантина – это обязательно вред для бизнеса. Мы понимаем, что это вредно для наших малых и средних предпринимателей, мы понимаем, что количество людей, которые потеряли работу, будет расти в геометрической прогрессии. И не понимаем, какой эффект будет за это обеспечен, если такой карантин будет введен и его будут полностью придерживаться: это будет разрыв цепочки инфекции? Я не инфекционист, я не могу сказать, но то, что я читаю и слышу от специалистов, от экспертов, от инфекционистов – говорит о том, что, к сожалению, карантин выходного дня не спасет ситуацию. Таким образом, если взвесить на чашах весов экономический эффект от такого карантина и вероятный эффект по разрыву цепочки инфекции, это несопоставимо и несоизмеримо", – считает политик.

11 ноября Кабмин ввел в стране "карантин выходного дня". Глава Минздрава Украины Максим Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. СМИ писали, что такой карантин может продлиться до 31 декабря этого года.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", говорил Степанов.

12 ноября власти ряда городов отказались вводить жесткие ограничения – против карантина в частности выступили в Одессе, Черкассах, Николаеве, Ровно, Луцке. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что горсовет обжалует решение Кабмина.

В Украине вторые сутки подряд фиксируют рекордное количество новых больных COVID-19: за прошлые подтвердили 11 787 случаев, 11 ноября – 11 057.