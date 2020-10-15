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Верещук: Зеленский кричал на Тищенко: "Я тебя не просил развешивать билборды по Киеву! Что это за самоуправство?"

Народный депутат от "Слуги народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский был возмущен тем, что народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который тоже хотел баллотироваться в мэры Киева, развесил свои билборды по городу еще до того, как партия окончательно определилась с кандидатом.

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Верещук: Тищенко из другого теста. Он пришел из 90-х, принес карго-культ каких-то пацанов, фени и думает, что это работает в XXI веке
Верещук: Тищенко из другого теста. Он пришел из 90-х, принес карго-культ каких-то пацанов, фени и думает, что это работает в XXI веке
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Народный депутат от "Слуги народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что у президента Владимира Зеленского был разговор на повышенных тонах с народным депутатом от "Слуги народа" Николаем Тищенко.

Тищенко – в прошлом ресторатор и телеведущий – хотел баллотироваться в мэры Киева от партии "Слуга народа" и развесил свои билборды по городу еще до того, как партия окончательно определилась с кандидатом.

"Это правда, что президент кричал на Тищенко [из-за билбордов]?" – спросил Гордон.

"Да. Он ему сказал: "А тебе никто не говорил этого делать". Тот ответил: "Я уже все развесил". – "А я тебя об этом не просил! Мы так не договаривались. Что это за самоуправство? Давайте мы спокойно сядем, посмотрим социологию, посмотрим, как будут развиваться события и решим, [кто будет представлять "Слугу народа" на выборах мэра Киева]. Не надо на меня давить!" Это действительно правда", – сказала Верещук.

По ее мнению, Тищенко не является политиком.

"Он из другого теста. Я его не вижу политиком от слова совсем. Он пришел из 90-х, принес свою культуру. Как это сказать? Карго-культ каких-то пацанов, фени и так далее. И он думает, что это работает в XXI веке, но это просто смешно. Я из маленького города [Рава-Русская], где таможня, и я таких видела давно-давно, еще в 90-х. Они для меня раритет, никто уже так даже не разговаривает. Этот [бывший депутат Киевсовета, партнер Тищенко Денис] Комарницкий, все их разговоры – я их послушала... У нас так выглядели дети таможенников, эти мажорчики, которые тяжелее ручки ничего не носили в своей жизни, но уже считали, что они что-то решают. Это такие детские разговоры", – сказала Верещук.

Она признала, что у нее есть конфликт с Тищенко.

"Но тут не в конфликте дело, а в мировоззрении... У меня просто другие лекала, другие подходы, другие инструменты коммуникации. Я даже не могу себе представить, почему я должна, например, своего помощника, как депутат, советовать в Киевсовет. Только потому, что он мой помощник? Простите, это не подход", – убеждена кандидат в мэры.

Она сказала, что в предвыборном штабе "Слуги народа" в Киеве, который возглавляет Тищенко, "очень много хаотических движений и случайных людей", например Алла Шлапак, которая официально баллотируется в депутаты Киевсовета от "Батьківщини".

"Я к этому очень серьезно отношусь, потому что это и есть моя жизнь, у меня другой нет, а они балуются. И такое баловство плохо заканчивается – народ не любит, когда с ним балуются", – отметила Верещук.

Она напомнила, что послала Тищенко на три буквы именно из-за ситуации с предвыборной кампанией "Слуги народа" в Киеве.

"[Почему это произошло?] Из-за списка [кандидатов в депутаты Киевсовета], из-за наплевательского отношения к тому, что я называю делом своей жизни, – отметила политик. – Я понимаю: всякое было до, он тоже кому-то чем-то обязан, там тоже были свои разговоры, свои дела, они что-то крутили-мутили, но, если мы идем к людям, идем с открытым забралом и рассчитываем на то, что нас выберут, потому что мы другие, мы не можем себе позволить [такого подхода], свата, брата, куму, помощника [в списке]".

Интервью с Верещук выйдет сегодня на YouTube-канале "Дмитрий Гордон"Трансляция начнется в 18.00.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Партия "Слуга народа" официально выдвинула Верещук кандидатом в мэры Киева.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводили 4–9 сентября, самый высокий рейтинг в Киеве у действующего мэра Киева Виталия Кличко – его готовы поддержать 43,6% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. На втором месте – телеведущий, выдвиженец от партии "Голос" Сергей Притула (9,8%), Верещук с 6,9% – третья.

Теги: Дмитрий Гордон, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, праймериз, Николай Тищенко, Слуга народа, Денис Комарницкий, Алла Шлапак
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