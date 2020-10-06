В "Батьківщині" призвали обеспечить достойные условия труда медикам столицы

Киев нуждается в срочном выделении средств из фонда по противодействию COVID-19 на доплаты медикам, организацию мобильных лабораторий для бесплатного тестирования и улучшение материально-технической базы больниц, заявила кандидат в депутаты Киевсовета от "Батьківщини" Алла Шлапак.

Алла Шлапак: Мы убеждены, что столица должна ввести дополнительный муниципальный медицинский пакет дополнительных услуг для киевлян за счет городского бюджета Фото: kyiv.ba.org.ua

Чиновники и политики в сфере медицины "абсолютно оторваны" от реальной ситуации, а врачи и медицинский персонал не защищены и получают мизерные зарплаты, так как стали заложниками "бестолковой реформы" предыдущего главы Минздрава и непрофессиональных действий действующей власти. С таким заявлением на открытом штабе "Батьківщини" выступила кандидат в депутаты Киевсовета от этой политсилы Алла Шлапак, сообщает пресс служба.

"Сегодня столица нуждается в срочном выделении средств из фонда по противодействию COVID-19 на доплаты медикам, на организацию мобильных лабораторий для бесплатного тестирования, на улучшение материально-технической базы больниц, которые лечат COVID-19", – сказала политик.

Она напомнила, что инициатором страхования медиков в Киеве была именно "Батьтківщина".

"Это крайне необходимая норма! Мы убеждены, что столица должна ввести дополнительный муниципальный медицинский пакет дополнительных услуг для киевлян за счет городского бюджета. Должна быть восстановлена программа подготовки медицинских кадров для столичной медицины. Безусловно, выборы – вызовы и угрозы, наша партия защитит своих членов комиссий и наблюдателей, но это должно быть сделано за бюджетные средства", – заявила Шлапак.

На 6 октября в Украине зарегистрировано в общей сложности 234 584 случая коронавирусной инфекции, из них 4348 – за последние сутки. Скончались 4520 пациентов с COVID-19, выздоровел 103 401.

В Киеве с начала эпидемии выявлен 25 091 случай коронавируса. За прошедшие сутки, по данным мэрии, выявили 355 больных, из них – 10 медиков. Шесть человек умерли. Всего COVID-19 унес жизни 436 жителей Киева.