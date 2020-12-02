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Рейтинг доверия украинцев возглавляют Зеленский и Кличко

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 44% опрошенных, городскому голове Киева Виталию Кличко – 33% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы "Рейтинг".

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Исследование проводили 28 30 ноября
Исследование проводили 28–30 ноября
Фото: depositphotos.com

Рейтинг доверия к политикам возглавляют президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко. Такие результаты исследования представила сегодня на своем сайте Социологическая группа "Рейтинг".

Зеленскому доверяют 44% опрошенных, Кличко – 33% респондентов. В пятерку лидеров также попали бывший глава правительства Владимир Гройсман (31%), председатель ВР Дмитрий Разумков (27%) и лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (25%).

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Исследование проводила социологическая группа "Рейтинг" 28–30 ноября во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%.

Теги: Юлия Тимошенко, Виталий Кличко, рейтинг, Владимир Гройсман, соцопрос, исследование, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков
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