Почти 45% украинцев считают, что для прекращения войны на Донбассе Зеленскому нужно вести прямой диалог с Путиным – опрос

20,2% украинцев придерживаются мнения, что диалог президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным об урегулировании ситуации на Донбассе вредит интересам Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

19,4% украинцев думают, что диалог Зеленского и Путина не будет способствовать прекращению войны на Донбассе и не навредит Украине Фото: ЕРА

44,8% украинцев считают, что для прекращения войны на Донбассе президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно вести прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют опубликованные 24 ноября результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

При этом 20,2% опрошенных придерживаются мнения, что диалог с Путиным вредит интересам Украины.

Еще 19,4% респондентов думают, что диалог двух президентов не будет способствовать прекращению войны на Донбассе, но и не навредит Украине.

15,6% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился 16–22 октября по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Опрошен был 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России, посвященный урегулированию конфликта на Донбассе.

В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Глава украинской делегации в ТКГ, первый президент страны Леонид Кравчук 5 ноября 2020 года заявил, что Киев хочет, чтобы новая встреча лидеров стран нормандского формата состоялась до конца этого года.

В опубликованном 16 октября 2020 года интервью турецкому агентству Demirören Зеленский заявил, что "путь к миру – это движение двух сторон, свою часть пути должна пройти и Россия".

"Во многом от позиции Москвы зависит, как скоро мы сможем констатировать завершение войны. Мы считаем, что война может быть завершена в любой день: сегодня, или завтра, или послезавтра. Но необходимо провести полную деоккупацию и вернуть под контроль Украины все наши временно оккупированные территории", – сказал президент.