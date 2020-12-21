"Парламенту сложнее всего". Разумков объяснил низкий рейтинг доверия к Верховной Раде

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что народные депутаты Украины находятся как на ладони. По его мнению, такой открытости, как в парламенте, нет ни в Офисе президента, ни в Кабинете Министров Украины.

Разумков: Если что-то хорошее происходит, это не очень замечают Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что у парламента Украины низкое доверие общества из-за его открытости. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина 24".

"Парламенту в этом плане тяжелее всего. Мы как на ладони, потому что такой открытости, как есть в парламенте, и того, как транслируются заседания Верховной Рады, вы не увидите ни из Офиса президента, ни из Кабинета Министров", – отметил Разумков.

По его словам, украинцы больше внимания обращают на негатив в ВР.

"Если что-то хорошее происходит, это не очень часто замечают. А если что-то плохое, в том числе и скандалы, то это влияет на рейтинг восприятия Верховной Рады", – считает Разумков.

Согласно результатам опроса, проведенного Центром Разумкова, наибольшее недоверие у украинцев вызывают российские СМИ (79,7%), украинские чиновники (78,1%), судебная система (77,3%), Верховная Рада (75,8%), правительство (74,7%).