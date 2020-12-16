Украинцы больше всего доверяют ВСУ и волонтерам, не доверяют – чиновникам и российским СМИ – опрос

Вооруженным силам Украины доверяют 69,1% украинцев, а российским СМИ не доверяют 79,7% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины (69,1%) и волонтерским организациям (66,4%). Об этом свидетельствуют опубликованные 16 декабря результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Также жители Украины доверяют Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (63,7%), церкви (62,4%), добровольческим батальонам (59,1%) и Государственной пограничной службе (57,7%),

Наибольшее недоверие у украинцев вызывают российские СМИ (79,7%). Государственному аппарату (украинским чиновникам) не доверяют 78,1% опрошенных, судебной системе – 77,3%, Верховной Раде – 75,8%, правительству – 74,7%.

Опрос проводился с 4-го по 9 декабря методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Всего опрошено 2018 жителей Украины в возрасте старше 18 лет во всех регионах страны, за исключением оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.