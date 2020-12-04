54% украинцев не доверяют Минздраву Украины – опрос

Министерству здравоохранения Украины доверяет только каждый третий украинец. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Больше всего украинцы доверяют Всемирной организации здравоохранения Фото: ЕРА

54% украинцев не доверяют Министерству здравоохранения Украины. Об этом свидетельствуют опубликованные 4 декабря результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Доверяют украинскому Минздраву 33% опрошенных.

Больше всего украинцы доверяют Всемирной организации здравоохранения – 47%. Не доверяют этому учреждению – 32% респондентов.

Национальной службе здоровья Украины доверяют 24% опрошенных, не доверяют – 40%. При этом 29% граждан ничего не знают о деятельности НСЗУ.

Центру общественного здоровья доверяют 21% респондентов, не доверяют – 38%. Ничего не знают о его деятельности – 34% украинцев.

Комитету Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования доверяют 15% опрошенных, не доверяют – 54%. О его деятельности ничего не известно 24% украинцев.

Как отмечают социологи, в динамике за последние несколько месяцев наблюдается рост уровня доверия граждан к государственным управленческим институтам в сфере медицины.

Опрос проводился с 27 ноября по 1 декабря среди населения Украины старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Опрошено 1200 респондентов методом формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.