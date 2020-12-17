Среди политиков украинцы больше всех доверяют Зеленскому, Кличко и Гройсману – опрос

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 43% опрошенных украинцев, мэру Киева Виталию Кличко – 32%, а экс-премьер-министру Владимиру Гройсману – 29%, сообщили в Социологической группе "Рейтинг".

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия среди украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 17 декабря.

Зеленскому доверяет 43% респондентов, не доверяет – 54%.

На втором месте – мэр Киева Виталий Кличко. Ему доверяет 32% опрошенных, 54% не доверяет. Третий в рейтинге – экс-премьер-министр Владимир Гройсман, которому доверяют 29% украинцев, а не доверяют 60%.

Другие политики имеют следующие результаты:

глава Верховной Рады Дмитрий Разумков – 26% доверяют, 34% не доверяют;

лидер парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко – 25% доверяют, 71% не доверяют;

сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко – 24% доверяют, 55% не доверяют;

пятый президент, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко – 22% доверяют, 75% не доверяют;

премьер-министр Денис Шмыгаль – 15% доверяют, 46% не доверяют.

Опрос проводился с 12-го по 14 декабря по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Методом CATI (телефонные интервью с применением компьютера) было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2%.