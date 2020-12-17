Среди политиков украинцы больше всех доверяют Зеленскому, Кличко и Гройсману – опрос

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия среди украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 17 декабря.
Зеленскому доверяет 43% респондентов, не доверяет – 54%.
На втором месте – мэр Киева Виталий Кличко. Ему доверяет 32% опрошенных, 54% не доверяет. Третий в рейтинге – экс-премьер-министр Владимир Гройсман, которому доверяют 29% украинцев, а не доверяют 60%.
Другие политики имеют следующие результаты:
Опрос проводился с 12-го по 14 декабря по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Методом CATI (телефонные интервью с применением компьютера) было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2%.