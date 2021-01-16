Фракция "Слуга народа" не будет собираться на отдельное заседание для рассмотрения вопроса санкций США против Дубинского – Арахамия

Вопрос, касающийся нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, может быть рассмотрен на ближайшем заседании этой фракции, заявил ее глава Давид Арахамия.

Арахамия пока не знает, когда пройдет заседание фракции "Слуга народа" Фото: Слуга Народу / Facebook

Парламентская фракция партии "Слуга народа" не будет созывать отдельное заседание для рассмотрения вопроса санкций США против нардепа от этой фракции Александра Дубинского. Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 15 января заявил глава фракции Давид Арахамия.

"Вопрос, касающийся господина Дубинского, может быть рассмотрен на ближайшем заседании фракции вместе с другими вопросами повестки дня. Но специально созывать по этому поводу внеочередное заседание мы не будем", – заявил нардеп.

Арахамия добавил, что пока неизвестно, когда состоится заседание фракции.

15 января нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Дубинский требует немедленно провести заседания фракции для рассмотрения вопроса введения министерством финансов США санкций против него. Дубинский заявляет, что на него написали "заведомо лживый донос" в госучреждения США.

11 января США включили в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины. Это, в частности, бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, Дубинский, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году". Вместе с Деркачем санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как "фабрика троллей").

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и ныне избранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.