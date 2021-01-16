ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Фракция "Слуга народа" не будет собираться на отдельное заседание для рассмотрения вопроса санкций США против Дубинского – Арахамия

Вопрос, касающийся нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, может быть рассмотрен на ближайшем заседании этой фракции, заявил ее глава Давид Арахамия.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арахамия пока не знает, когда пройдет заседание фракции "Слуга народа"
Арахамия пока не знает, когда пройдет заседание фракции "Слуга народа"
Фото: Слуга Народу / Facebook

Парламентская фракция партии "Слуга народа" не будет созывать отдельное заседание для рассмотрения вопроса санкций США против нардепа от этой фракции Александра Дубинского. Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 15 января заявил глава фракции Давид Арахамия.

"Вопрос, касающийся господина Дубинского, может быть рассмотрен на ближайшем заседании фракции вместе с другими вопросами повестки дня. Но специально созывать по этому поводу внеочередное заседание мы не будем", – заявил нардеп.

Арахамия добавил, что пока неизвестно, когда состоится заседание фракции.

15 января нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что  Дубинский требует немедленно провести заседания фракции для рассмотрения вопроса введения министерством финансов США санкций против него. Дубинский заявляет, что на него написали "заведомо лживый донос" в госучреждения США.

11 января США включили в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины. Это, в частности, бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, Дубинский, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году". Вместе с Деркачем санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как "фабрика троллей").

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач в маеиюнеиюле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и ныне избранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, санкции, Александр Дубинский, Слуга народа, Давид Арахамия, Александр Качура
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото
Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото
Режиссер оскароносного фильма "Паразиты" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Режиссер оскароносного фильма "Паразиты" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
  Сумская вспомнила, как мама пыталась рассказать ей, откуда берутся дети
  Сумская вспомнила, как мама пыталась рассказать ей, откуда берутся дети
  Netflix в день премьеры впервые выпустил фильм сразу с украинским дубляжом и субтитрами
  Netflix в день премьеры впервые выпустил фильм сразу с украинским дубляжом и субтитрами
"Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно". Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов
"Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно". Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов
"Отправляйте меня бегать". Полякова пожаловалась, что набрала на Мальдивах лишний вес, и показала фигуру в купальнике
"Отправляйте меня бегать". Полякова пожаловалась, что набрала на Мальдивах лишний вес, и показала фигуру в купальнике
  "Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
  "Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
Беременная жена Павлика рассказала, когда планирует сыграть свадьбу для друзей и близких
Беременная жена Павлика рассказала, когда планирует сыграть свадьбу для друзей и близких
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
Умер российский актер Воробьев
Умер российский актер Воробьев
У звезды ситкома Saved by the Bell Даймонда диагностировали рак
У звезды ситкома Saved by the Bell Даймонда диагностировали рак
"Не успели снять серию с Сашей". Рудковская отреагировала на смерть Грачевского
"Не успели снять серию с Сашей". Рудковская отреагировала на смерть Грачевского
"На месте дома терпимости планируют установить памятник выдающемуся певцу, символу патриотизма Слипаку". Деятели культуры обратились к Зеленскому и Кличко
"На месте дома терпимости планируют установить памятник выдающемуся певцу, символу патриотизма Слипаку". Деятели культуры обратились к Зеленскому и Кличко G
Дочь Литвиновой снялась топлес
Дочь Литвиновой снялась топлес
"Моя любовь". Орбакайте показала архивное фото с мужем
"Моя любовь". Орбакайте показала архивное фото с мужем
"Только идиотка взвешивается после новогодних праздников". Цибульская отказалась называть свой вес
"Только идиотка взвешивается после новогодних праздников". Цибульская отказалась называть свой вес
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
"Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
  "Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
"Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
"Попу расширили", "Красиво, но с фотошопом перебор". Фаны Loboda обсуждают ее пляжный снимок
"Попу расширили", "Красиво, но с фотошопом перебор". Фаны Loboda обсуждают ее пляжный снимок
Как приготовить салат нисуаз. Рецепт от победительницы нового сезона "МастерШеф"
Как приготовить салат нисуаз. Рецепт от победительницы нового сезона "МастерШеф"
  "Все знают, страсть проходит быстро". Галкин рассказал об отношениях с Пугачевой
"Все знают, страсть проходит быстро". Галкин рассказал об отношениях с Пугачевой
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото
Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото
Тоня Матвиенко показала ню-фото на позднем сроке беременности
Тоня Матвиенко показала ню-фото на позднем сроке беременности
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS