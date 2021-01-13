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ПОЛИТИКА

Ермак пообещал привлечь к ответственности причастных к вмешательству в выборы президента США

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал введение американских санкций против семи граждан Украины, в числе которых оказался нардеп от правящей партии "Слуга народа" Александр Дубинский.

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11 января США включили Дубинского в санкционный список по Украине
11 января США включили Дубинского в санкционный список по Украине
Фото: Дмитро Киришун / Facebook

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 13 января в Twitter заявил, что украинские власти сделают все возможное, чтобы наказать причастных к вмешательству в выборы президента США.

"Для ясности: независимо от партийной принадлежности, эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США", – написал Ермак.

11 января США включили в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины. Это, в частности, бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году". Вместе с Деркачем санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как "фабрика троллей").

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач в маеиюнеиюле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и ныне избранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец, действующий глава Белого дома Дональд Трамп и демократ Байден.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Теги: США, Украина, санкции, выборы в США, Александр Дубинский, Андрей Ермак
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