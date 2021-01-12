У Зеленского сообщили, что президент не будет реагировать на введение санкций США против Дубинского

Антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что реагировать на введение санкций США против члена партии "Слуга народа" Александра Дубинского должна прежде всего фракция "Слуги народа", а не президент Украины Владимир Зеленский. Во фракции заявили, что "будет корректно, если такие личные события будет комментировать сам Дубинский".

Дубинский отрицает, что пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году Фото: Александр Дубинский / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский и Офис президента не будут реагировать на введение санкций США против члена партии "Слуга народа" Александра Дубинского. Об этом 12 января "Радіо Свобода" сообщил антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Почему именно президент должен на это реагировать, а не руководство фракции, например? Дубинский – депутат. И первичная реакция – это прерогатива депутатского корпуса и прежде всего фракции "Слуги народа". Именно так правильно", – заявил Подоляк.

Ранее замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что шаги и высказывания Дубинского часто не совпадали с позицией фракции. По мнению Кравчук, "будет корректно, если такие личные события будет комментировать сам Дубинский".

Депутаты фракции еще не обсуждали внесение Дубинского в санкционный список, отметила она.

11 января США включили в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины. Помимо Дубинского, это, в частности, бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году". Вместе с Деркачем санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как "фабрика троллей").

Сам Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и ныне избранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец, действующий глава Белого дома Дональд Трамп и демократ Джо Байден.