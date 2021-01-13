Почему президент должен реагировать на кейс Дубинского? Потому что на выборах Зеленский открыто агитировал за "Слугу народа"

"А почему именно президент должен на это реагировать, а не руководство фракции, например?" – риторически вопрошает о кейсе Дубинского Михаил Подоляк, антикризисный советник главы Офиса президента.

Не, ну если надо объяснять, то пожалуйста.

Президент Зеленский открыто агитировал за "Слугу народа" на парламентских выборах 2019 года. Президент Зеленский открыто агитировал за "Слугу народа" на местных выборах 2020 года.

Таким образом, президент лично взял на себя ответственность за "слуг народа" перед избирателями. И за партию, и за фракцию, и за каждого из депутатов, в том числе за Дубинского, который не просто депутат от фракции "Слуга народа", но и глава Киевской областной организации.

Не хотел Зеленский нести за Дубинского и Ко ответственность, что-то за них комментировать? Это не уровень президента? Ну тогда не надо было за них агитировать и за них вписываться. Потому что агитация на выборах – тоже не уровень президента, кстати.

Но раз уж президент выбрал для себя роль агитатора, пусть теперь принимает и роль ответственного комментатора.

Источник: Danylo Mokryk / Facebook

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