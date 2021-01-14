Кулеба заявил, что санкции США против ряда граждан Украины не повлияли на отношения между странами

Украина как государство никогда не вмешивалась во внутренние дела США, а санкции в связи с попыткой влиять на американское выборы были введены против отдельных физических лиц, подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

После введения санкций против ряда украинских граждан какого-либо напряжения в отношения между Украиной и США не чувствуется. Об этом на брифинге 14 января рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Что касается какого-либо напряжения в двухсторонних отношениях, то нет, мы его не ощущаем, потому что – хочу подчеркнуть – каких-либо оснований считать, что Украина как государство вмешивалась во внутренние дела США, нет. Этого не было, этого нет, этого никогда не будет. Действия отдельных лиц должны рассматриваться и решаться как действия отдельных физических лиц. Хочу подчеркнуть, что США во всей коммуникации по этому вопросу подчеркивают, что у них есть основания подозревать этих людей в действиях в интересах Российской Федерации, а не Украины. Это очень важно", – заявил министр.

Он отметил, что люди, которые хотели вмешиваться во внутренние дела другой страны, должны были осознавать возможные последствия своих действий.

"Что касается американских санкций, я уже высказывался еще до их введения, что любой человек, который хочет так или иначе повлиять на внутриполитические процессы в США, в конце концов будет вынужден нести за это ответственность, потому что США очень жестко и принципиально относятся к таким вещам. Люди, которые пытались это делать, должны были осознавать последствия подобных шагов", – заявил Кулеба.

11 января США включили в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины. Это, в частности, бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году". Вместе с Деркачем санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как "фабрика троллей").

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и ныне избранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец, действующий глава Белого дома Дональд Трамп и демократ Байден. 7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.