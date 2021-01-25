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"Слуга народа" рассмотрит назначение Витренко первым вице-премьером – Гетманцев

Фракция "Слуга народа" на заседании 25 января рассмотрит вопрос о назначении врио министра энергетики Юрия Витренко первым вице-премьером, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

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Большинство "Слуг народа" поддержат назначение Витренко первым вице-премьером, прогнозирует нардеп фракции Гетманцев
Большинство "Слуг народа" поддержат назначение Витренко первым вице-премьером, прогнозирует нардеп фракции Гетманцев
Фото: Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko﻿ / Facebook

Большинство фракции "Слуга народа" поддержит назначение врио министра энергетики Юрия Витренко первым вице-премьером, вопрос будет рассмотрен на заседании фракции 25 января. Перед заседанием согласительного совета в понедельник об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, пишет LB.ua.

"Этот вопрос будет рассматриваться на фракции. Скорее всего, он будет рассматриваться в парламенте. Будет ли провалено назначения Витренко? На этот вопрос трудно сегодня ответить. Я думаю, что большинство фракции поддержит Витренко", – сказал Гетманцев.

Он добавил, что к Витренко во фракции есть вопросы, "вечером на фракции попробуем на них ответить".

"Тем не менее вопрос с газом и тарифами исполняющему обязанности министра энергетики удалось решить. Это положительно. Поэтому прогнозирую, что будет поддержка этой кандидатуры", – отметил Гетманцев.

Витренко в ходе экспертного обсуждения в Украинском кризисном медиацентре 21 января сказал, что получение субсидий пагубно влияет на человеческую психику, так как это заставляет людей чувствовать себя бедными. В ответ нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что "человеку, который не умеет коммуницировать, нечего делать во власти".  

21 декабря 2020 года стало известно, что Витренко претендует на должность заместителя министра энергетики Украины. В тот же день на внеочередном заседании Кабинета Министров его назначили первым заместителем министра, возложив на него обязанности врио главы ведомства. С этой должности уволили Ольгу Буславец.

15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от "Слуги народа". 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого вице-премьера – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. "За" проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Парламент планирует вернуться к этому вопросу в январе, рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сам Витренко заявил, что остается открытым к предложениям по работе в правительстве.

Витренко сотрудничал с "Нафтогазом" с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в "Нафтогаз", был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

Теги: Украина, депутаты, политика, вице-премьер, Юрий Витренко, Слуга народа, Даниил Гетманцев, назначение, заседание
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