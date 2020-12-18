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"Настроен по-бойцовски". Витренко заявил, что будет бороться за пост в правительстве

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко рассказал, что встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как в Верховной Раде Украины не поддержали его кандидатуру на пост вице-премьер-министра – министра энергетики.

Витренко представлял Украину на газовых переговорах
Витренко представлял Украину на газовых переговорах
Фото: Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko / Facebook

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко, которого депутаты Верховной Рады Украины не поддержали на пост вице-премьер-министра – министра энергетики, остается открытым к предложениям по работе в правительстве. Об этом 18 декабря он заявил в интервью "Радіо Свобода".

"Если фракция еще раз меня предложит, я не смогу сказать "нет". У меня есть определенные бойцовские качества, меня это не только заводит, но когда ты ввязался в какую-то драку, то надо доводить дела до конца", – заявил Витренко.

По его словам, после голосования в Раде его к себе вызвал президент Украины Владимир Зеленский. Витренко рассказал, что это была не первая встреча с главой государства, однако заявил, что неэтично пересказывать суть их диалога. 

"Президент настроен тоже по-бойцовски – в общем и ко мне в частности", – добавил Витренко.

Витренко сотрудничал с "Нафтогазом" с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в "Нафтогаз", был директором по развитию бизнеса, с 2018го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020го.

15 декабря он проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от "Слуги народа". 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого–вице–премьера – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. "За" проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Парламент планирует вернуться к этому вопросу в январе, рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Теги: Верховная Рада, Украина, правительство, Владимир Зеленский, Юрий Витренко
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