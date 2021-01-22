Верещук о словах Витренко про субсидии: Человеку, который не умеет коммуницировать, нечего делать во власти

Врио министра энергетики Украины Юрий Витренко допустил коммуникационную ошибку, когда заявил, что пользующиеся субсидиями люди получают негативный психологический сигнал о собственной бедности, считает нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко совершил ошибку, когда высказался о людях, получающих субсидии. Такое мнение на своей странице в Facebook выразила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Сегодня наткнулась на высказывание Юрия Витренко по субсидиям, об их влиянии на достоинство и связь с Революцией достоинства. Юрий Юрьевич, с уважением, но такие коммуникационные ошибки (а это именно коммуникационная ошибка) могут нивелировать много чего хорошего, что вы, наверное, можете сделать как чиновник. Сейчас такие времена, когда человеку, который не умеет коммуницировать, нечего делать во власти", – подчеркнула политик.

Витренко в ходе экспертного обсуждения в "Украинском кризисном медиа-центре" заявил, что получение субсидий пагубно влияет на человеческую психику, так как это заставляет людей чувствовать себя бедными.

"Ненормальная ситуация, когда большинство людей в стране или значительная часть получают субсидии. Поэтому психологически – это тоже плохо для людей. Это фактически сигнал им, что, смотрите, вы бедные. А люди не хотят себя чувствовать бедными... Это угнетает их достоинство. А у нас Революция достоинства была в 14-м году, понимаете?" – сказал Витренко.

По данным Министерства социальной политики, субсидии в Украине в прошлом году получали примерно 3 млн домохозяйств. Средний размер субсидии в начале года составлял около 1200 грн. После введения карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции Кабинет Министров увеличил размер субсидий. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в среднем выплаты увеличились на 300 грн. В 2020 году на программу субсидий в бюджете было предусмотрено около 40 млрд грн.

Сейчас, по информации Минсоцполитки, субсидии в Украине получает более 3,1 млн домохозяйств, средний размер выплаты составляет около 1633 грн. С марта 2020 года в связи с установлением карантина действует норма об автоматическом переназначении субсидии без обращения граждан. Таким образом, на текущий отопительный период субсидия была переназначена более чем 2,7 млн домохозяйствам.