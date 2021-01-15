"Хотят посадить Украину в российскую газовую камеру". Яценюк прокоментировал инициативу Витренко об импорте газа из РФ

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценю заявил, что все энергетические компании в РФ прямо или опосредованно находятся под контролем Кремля. Так он ответил и.о. главы Минэнерго Украины Юрию Витренко, который считает, что Украине выгодно покупать газ у независимых компаний в России.

Яценюк: История о так называемых российских газовых компаниях, которые могут поставлять газ, – это высшей степени ложь Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает недопустимым сотрудничество с энергетическими компаниями из России. Об этом он заявил в эфире "Радио НВ" 15 января.

"Они пытаются запустить российский газ на территорию Украины. Они снова хотят посадить Украину в российскую газовую камеру. История о так называемых российских газовых компаниях, которые могут поставлять газ, – это высшей степени ложь", – заявил экс-премьер.

Он подчеркнул, что все энергетические компании в РФ прямо или опосредованно находятся под контролем Кремля.

15 января исполняющий обязанности главы Минэнерго Украины Юрий Витренко заявил, что для Украины выгодно разблокировать импорт газа из России, добытого независимыми компаниями.

"Для Украины это выгодно, потому что это создает дополнительный спрос на мощности украинской газотранспортной системы для транзита газа в Европу, а также снижает цену газа на украинском оптовом рынке до уровня экспортного паритета", – написал он в Facebook.

В Украине тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа выросли с 1 января 2021 года. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце стоимость газа будет составлять от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. У большинства поставщиков газ подорожал примерно на 1 грн. Кроме того, в 2021 году выросли тарифы на транспортировку газа (в среднем почти в два раза: в этом году стоимость услуг распределения природного газа составит около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году). Также в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал).

После повышения тарифов в Полтаве, Львове, Одессе, Виннице, Краматорске, Херсоне и других городах люди выступили против повышения цен на газ. С начала января они проходили в Прикарпатье, Полтавской и Харьковской областях. В нескольких населенных пунктах протестующие перекрывали дороги.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства сказал, что Кабмин введет госрегулирование цены на газ для населения, во время карантина она не превысит 6,99 грн за 1 м³.

14 января в "Нафтогазі" заявили, что готовы отпускать газ по регулируемой цене.

В этот же день Витренко предложил закупать газ у "независимых компаний из России". За это его раскритиковали ряд политиков. В частности, народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко отметила, что в РФ не существует независимых газовых компаний. Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркнул, что восстановление энергетической зависимости от Кремля станет мощным ударом по независимости и обороноспособности Украины.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая его на своей западной границе.