Шмыгаль заявил, что снижение цены на газ для населения – мера временная

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что тариф за газ 6,99 грн за м³ будет действовать во время карнатина, максимум – до окончания отопительного сезона.

Снижение цены на газ для населения до 6,99 грн за м³ является временной мерой. Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"6,99 грн – это временная мера, на период карантина, но не позднее, чем завершается этот отопительный сезон. Далее будет два продукта: основной будет годовой для украинцев, по которому можно будет заключать договор на год, понимать свою цену, но будет альтернатива – месячный продукт, который действует сейчас", – сказал он.

Шмыгаль отметил, что правительство работало над тем, чтобы упорядочить ситуацию на рынке газа и защитить людей от стремительного роста цены на газ.

"Самая низкая цена на украинской газовой бирже в январе была 6,99 грн. Она была взята за основу для фиксации на этот период – февраль, март, но не позднее, чем до конца отопительного сезона. В связи с COVID-19 правительство имеет возможность ввести ограничения верхнего предела цен на газ", – заявил премьер.

В Украине тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа выросли с 1 января 2021 года. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце стоимость газа будет составлять от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. У большинства поставщиков газ подорожал примерно на 1 грн. Кроме того, в 2021 году выросли тарифы на транспортировку газа (в среднем почти в два раза: в этом году стоимость услуг распределения природного газа составит около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году). Также в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал).

После повышения тарифов в Полтаве, Львове, Одессе, Виннице, Краматорске, Херсоне и других городах люди выступили против повышения цен на газ. С начала января они проходили в Прикарпатье, Полтавской и Харьковской областях. В нескольких населенных пунктах протестующие перекрывали дороги.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства сказал, что Кабмин введет госрегулирование цены на газ для населения, во время карантина она не превысит 6,99 грн за м³.

14 января в "Нафтогазі" заявили, что готовы отпускать по регулируемой цене.