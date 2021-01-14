"Рынок газа должен работать". Шмыгаль заявил о конструктивной встрече с МВФ

Министр финансов Сергей Марченко говорил, что в Международном валютном фонде обеспокоены намерениями Украины ввести государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей, а консультации с представителями Фонда по этому вопросу ведутся постоянно с начала недели. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил по итогам встречи с МВФ: позиция правительства Украины заключается в том, что рынок газа должен работать.

Правительство Украины провело конструктивную встречу с представителями Международного валютного фонда. Об этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль проинформировал в Twitter 14 января.

"Позиция правительства: рынок газа в Украине должен работать. Но некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы. Мы должны найти компромисс, что уже сегодня защитит людей и поможет развитию рынка газа", – написал он.

Провели конструктивну зустріч з МВФ щодо ціни на газ. Позиція Уряду: ринок газу в має працювати. Але деякі гравці ринку продовжують зловживати становищем, від чого страждають українці. Маємо знайти компроміс, що вже сьогодні захистить людей і допоможе розвитку ринку газу. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) January 14, 2021

С начала января в Украине продолжаются акции протеста, связанные с увеличением коммунальных тарифов, в том числе на транспортировку газа. Тарифы на распределение газа выросли почти в два раза: в этом году стоимость данной услуги составит около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году. Кроме того, с января в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал), а также должна была подорожать стоимость природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны были продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³.

Акции протеста проходили во многих регионах, в том числе в Прикарпатье, Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января правительство решило ввести государственное регулирование цен на газ на период действия карантина или до конца отопительного сезона. В этот период цена газа для всех бытовых потребителей должна составлять 6,99 грн за 1 м³.

14 января министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что госрегулирование цены на газ еще не ввели, но такими намерениями Кабмина обеспокоены в МВФ, так как Киев в меморандуме с Фондом взял на себя четкие обязательства, что механизмы тарифообразования должны быть рыночными. По словам Марченко, консультации с представителями Фонда по этому вопросу постоянно ведутся с начала недели, когда миссия МВФ вернулась в Украину.