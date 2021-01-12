Верещук: В вопросе тарифов мы должны занять проукраинскую позицию

Даже если представители Международного валютного фонда будут возражать против снижения тарифов, для украинцев нынешние суммы за услуги ЖКХ не по силам, отметила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Ирина Верещук: Знаю, что могут быть проблемы с МВФ Фото: пресс-служба Ирины Верещук

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук убеждена, что цены на жилищно-коммунальные услуги в Украине слишком высокие, чтобы потребители смогли с ними справиться. Об этом она написала 12 января в своем Facebook.

"В вопросе тарифов мы должны занять проукраинскую позицию. Знаю, что могут быть проблемы с МВФ. Но суммы в платежках непосильны для украинцев", – заявила политик.

С 1 января 2021 года в Украине выросли тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа, НКРЭКУ 30 декабря опубликовала ряд постановлений по этому поводу для облгазов.

В Украине продолжаются протесты против повышения цен на газ. Президент Украины Владимир Зеленский 11 января поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для существенного снижения тарифов на газ для населения наработаны два подхода. "Первый подход – это формирование тарифов на газ по формуле: "цена на европейских хабах" минус "транспортировка газа в Украину", а второй – усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ.

На заседании 28 декабря 2020 года правительство Украины приняло постановление, которым отменило льготный тариф в 90 коп./кВт-час на первые 100 кВт-час для бытовых потребителей.