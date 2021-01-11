ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В Украине возобновила работу миссия МВФ, США ввели санкции против Дубинского и окружения Деркача. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий понедельника, 11 января.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Минфин США ввел санкции против окружения Деркача
Минфин США ввел санкции против окружения Деркача
Фото: EPA

Миссия МВФ вернулась в Украину

Миссия Международного валютного фонда, которая занимается первым пересмотром программы сотрудничества с Украиной в формате stand-by, возобновила работу после новогоднего перерыва. Ожидается ряд переговоров и онлайн-встреч, по итогам которых, возможно, откроются возможности для получения Украиной нового транша от МВФ, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. 

Санкции США из-за попыток вмешательства в выборы

Министерство финансов Соединенных Штатов включило в санкционный список семь физических и четырех юридических лиц из-за попытки повлиять на выборы президента США в 2020 году. Лица, которые попали под санкции, входят в ассоциированную с Россией сеть иностранного влияния, связанную с украинским внефракционным народным депутатом Андреем Деркачом, сообщили в минфине США.

Под ограничения, кроме прочих, попали: бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, действующий народный депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, а также бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко. 

Дубинский отрицает, что пытался повлиять на президентские выборы в США.

Конфликт в украинской делегации в ПАСЕ

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы решила сменить своего руководителя. Вместо нардепа от "Слуги народа" Елизаветы Ясько делегацию возглавила ее коллега по фракции Мария Мезенцева. 

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, который входит в состав делегации, писал, что дискуссия по поводу избрания нового руководителя длилась более трех часов и решение приняли голосами представителей "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, которая является заместителем руководителя делегации, объясняла смену главы изменением стратегии. Однако сама Ясько заявила, что ее "сняли с должности"

"У меня возникли серьезные разногласия с некоторыми коллегами из "Слуги народа", которые прониклись ценностями и действуют методами, несовместимыми с моими идеалами и убеждениями. Коррупция и девальвация совести стали нормой жизни некоторых моих коллег по фракции", – написала она, комментируя голосование. 

"Голос" лишился госфинансирования

Партия "Голос" стала второй политсилой в Украине с момента запуска Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, к которой по итогам проверки финансовой отчетности применили санкцию в виде остановки госфинансирования

В "Голосе" заявили о политическом давлении из-за этого решения НАПК, но в агентстве ответили, что обвинения "не имеют никаких оснований": финансирование могут возобновить, когда партия подаст уточняющий отчет. 

Протесты из-за роста цен на газ продолжились, в Кабмине советуются, как снизить тарифы

В Украине продолжаются протесты против повышения цен на газ. Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов в Украине, "будет наработан и обнародован в ближайшие дни".

Шмыгаль рассказал, что тарифы обсудили на совещании с руководством Министерства энергетики, НАК "Нафтогаз України", Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Оператора ГТС и представителями Офиса президента. По его словам, уже наработаны два подхода для существенного снижения тарифов на газ для населения. 

Попытки отстранить Трампа

В Палате представителей официально обнародовали текст проекта резолюции об импичменте президента США Дональда Трампа. Ожидается, что голосование по ней состоится в нижней палате Конгресса 13 января

Кроме того, сегодня демократы предложили единогласно принять резолюцию о быстром отстранении Трампа на основании 25-й поправки к конституции страны. Республиканцы заблокировали голосование, но документ планируют рассмотреть по полной процедуре уже 12 января.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, МВФ, ПАСЕ, Алексей Гончаренко, ГТС, Андрей Деркач, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Онищенко, Константин Кулик, НАПК, Александр Дубинский, Слуга народа, Денис Шмыгаль, Давид Арахамия, Евгения Кравчук, Андрей Телиженко, Мария Мезенцева, Елизавета Ясько
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Уэст готовился к разводу с Кардашян с минувшей осени – СМИ
Уэст готовился к разводу с Кардашян с минувшей осени – СМИ
Беременная жена Павлика прокомментировала их 29-летнюю разницу в возрасте
Беременная жена Павлика прокомментировала их 29-летнюю разницу в возрасте
Крапивина заявила, что мечтает о втором ребенке, и рассказала, с кем готова пойти на свидание
Крапивина заявила, что мечтает о втором ребенке, и рассказала, с кем готова пойти на свидание
Куриное качатори. Рецепт от судьи "МастерШефа" Хименеса-Браво
Куриное качатори. Рецепт от судьи "МастерШефа" Хименеса-Браво
"Уже прошли немало". Ткаченко поздравил жену с годовщиной венчания
"Уже прошли немало". Ткаченко поздравил жену с годовщиной венчания
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
Бабкин показал, как расслабляется с револьвером в руках
Бабкин показал, как расслабляется с револьвером в руках
Умерла 96-летняя мать миллиардера Брэнсона. Накануне она переболела СОVID-19
Умерла 96-летняя мать миллиардера Брэнсона. Накануне она переболела СОVID-19
"Почти два часа стояли в пробке, куча аварий". Жена украинского ведущего рассказала, как они возвращались из Львова в Киев
"Почти два часа стояли в пробке, куча аварий". Жена украинского ведущего рассказала, как они возвращались из Львова в Киев
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Хватило мозгов вернуться". Тодоренко на Бали едва не погибла под высокой волной
"Хватило мозгов вернуться". Тодоренко на Бали едва не погибла под высокой волной
Жена Остапчука рассказала, в каких отношениях состоит с его бывшей супругой
Жена Остапчука рассказала, в каких отношениях состоит с его бывшей супругой
"Не узнала папу". Бывшая жена Пескова показала, как он в образе Деда Мороза довел их дочь до слез. Фото
"Не узнала папу". Бывшая жена Пескова показала, как он в образе Деда Мороза довел их дочь до слез. Фото
"Люблю его ласковые прикосновения". Брежнева поделилась постельным снимком
"Люблю его ласковые прикосновения". Брежнева поделилась постельным снимком
Британский комментатор "Евровидения 2021" сообщил подробности проведения конкурса
Британский комментатор "Евровидения 2021" сообщил подробности проведения конкурса
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Все натуральные, а не отфотошопленные". Фаны Подольской оценили ее натуралистичное фото
"Все натуральные, а не отфотошопленные". Фаны Подольской оценили ее натуралистичное фото
"Я с ним поздоровалась, а он со мной нет". Кухар назвала имя участника "Танцев со звездами", с которым у нее были сложности в личном общении
"Я с ним поздоровалась, а он со мной – нет". Кухар назвала имя участника "Танцев со звездами", с которым у нее были сложности в личном общении
Брежнева с Меладзе и младшей дочерью отдыхает в Италии. Фото
Брежнева с Меладзе и младшей дочерью отдыхает в Италии. Фото
"Треугольничек". Каменских поделилась откровенными снимками
"Треугольничек". Каменских поделилась откровенными снимками
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS