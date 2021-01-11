В НАПК ответили на заявление "Голоса" о политическом давлении

Заместитель главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Иван Пресняков назвал безосновательным обвинение партии "Голос" в политическом давлении, сообщила пресс-служба НАПК 11 января.
Лидер этой партии, нардеп Кира Рудик после того, как НАПК остановило госфинансирование политсилы, заявила, что "Голос" – "единственная неолигархическая парламентская партия".
"Государственное финансирование, предусмотренное законом, является одним из источников нашей независимости. Попытка лишить нас этого источника является безосновательным и политическим давлением", – сказала она.
В НАПК пояснили, что в 2020 году остановили финансирование двух партий. Кроме "Голоса", речь идет о "Батьківщині".
"По состоянию на сегодня "Батьківщина" уже подала уточняющий отчет, в котором устранила нарушения, вследствие чего НАПК возобновило государственное финансирование этой политической силы", – сообщили в агентстве.
Партия "Голос", как пояснили в НАПК, оформила ряд договоров с физическими лицами – предпринимателями на сумму около 1,1 млн грн на услуги, выполнение которых документально надлежащим образом не подтверждено. Среди таких услуг – медиамониторинг, поиск информации, социологические исследования, сказано в релизе.
"Упреки в якобы политическом давлении не имеют никаких оснований. НАПК четко указало, какие нарушения обнаружили в отчетах партий. НАПК надеется, что партия "Голос" в кратчайшие сроки предоставит уточняющий отчет, который может быть основанием для возобновления государственного финансирования", – сказал Пресняков.
НАПК по итогам проверки финансовой отчетности лишило госфинансирования партию "Батьківщина" в ноябре. Это был первый случай применения такой санкции с момента запуска НАПК и внедрения квартального отчета для партий в 2016 году.
Согласно закону "О политических партиях", государственное финансирование уставной деятельности политической партии останавливается по решению НАПК в случае:
НАПК принимает решение о приостановлении государственного финансирования уставной деятельности политической партии до устранения политической партией причин, обусловивших остановку государственного финансирования уставной деятельности.
В случае устранения политической партией причин остановки госфинансирования уставной деятельности НАПК не позднее чем через пять дней после получения отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера со смещенными недостатками рассматривает вопрос о восстановлении госфинансирования уставной деятельности соответствующей политической партии. Госфинансирование уставной деятельности политической партии восстанавливается с начала квартала, следующего за кварталом, в котором принято решение о возобновлении государственного финансирования уставной деятельности политической партии.
Государственное финансирование уставной деятельности политической партии останавливается также в случае представления политической партией в НАПК заявления о частичном отказе от государственных денег.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.