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ПОЛИТИКА

В НАПК ответили на заявление "Голоса" о политическом давлении

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в 2020 году остановило финансирование двух партий – "Голоса" и "Батьківщини"; после устранения "Батьківщиною" недостатков в отчете финансирование партии возобновили, аналогичное решение могут принять, когда "Голос" подаст уточняющий отчет, заявил замглавы НАПК Иван Пресняков.

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Пресняков: Упреки в якобы политическом давлении не имеют никаких оснований. НАПК четко указало, какие нарушения обнаружили в отчетах партий
Пресняков: Упреки в якобы политическом давлении не имеют никаких оснований. НАПК четко указало, какие нарушения обнаружили в отчетах партий
Фото: sud.ua

Заместитель главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Иван Пресняков назвал безосновательным обвинение партии "Голос" в политическом давлении, сообщила пресс-служба НАПК 11 января.  

Лидер этой партии, нардеп Кира Рудик после того, как НАПК остановило госфинансирование политсилы, заявила, что  "Голос" – "единственная неолигархическая парламентская партия".

"Государственное финансирование, предусмотренное законом, является одним из источников нашей независимости. Попытка лишить нас этого источника является безосновательным и политическим давлением", – сказала она. 

В НАПК пояснили, что в 2020 году остановили финансирование двух партий. Кроме "Голоса", речь идет о "Батьківщині". 

"По состоянию на сегодня "Батьківщина" уже подала уточняющий отчет, в котором устранила нарушения, вследствие чего НАПК возобновило государственное финансирование этой политической силы", – сообщили в агентстве. 

Партия "Голос", как пояснили в НАПК, оформила ряд договоров с физическими лицами – предпринимателями на сумму около 1,1 млн грн на услуги, выполнение которых документально надлежащим образом не подтверждено. Среди таких услуг – медиамониторинг, поиск информации, социологические исследования, сказано в релизе. 

"Упреки в якобы политическом давлении не имеют никаких оснований. НАПК четко указало, какие нарушения обнаружили в отчетах партий. НАПК надеется, что партия "Голос" в кратчайшие сроки предоставит уточняющий отчет, который может быть основанием для возобновления государственного финансирования", – сказал Пресняков. 

НАПК по итогам проверки финансовой отчетности лишило госфинансирования партию "Батьківщина" в ноябре. Это был первый случай применения такой санкции с момента запуска НАПК и внедрения квартального отчета для партий в 2016 году.

Согласно закону "О политических партиях", государственное финансирование уставной деятельности политической партии останавливается по решению НАПК в случае:

  • непредоставления политической партией отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в установленный этим законом срок;
  • предоставления политической партией отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, оформленного с грубым нарушением установленных требований, или отчета, который содержит недостоверные сведения об имуществе политической партии или средствах и расходах политической партии в размере более 20 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего календарного года.

НАПК принимает решение о приостановлении государственного финансирования уставной деятельности политической партии до устранения политической партией причин, обусловивших остановку государственного финансирования уставной деятельности.

В случае устранения политической партией причин остановки госфинансирования уставной деятельности НАПК не позднее чем через пять дней после получения отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера со смещенными недостатками рассматривает вопрос о восстановлении госфинансирования уставной деятельности соответствующей политической партии. Госфинансирование уставной деятельности политической партии восстанавливается с начала квартала, следующего за кварталом, в котором принято решение о возобновлении государственного финансирования уставной деятельности политической партии.

Государственное финансирование уставной деятельности политической партии останавливается также в случае представления политической партией в НАПК заявления о частичном отказе от государственных денег.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАПК, финансирование, партия Голос, Кира Рудик
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