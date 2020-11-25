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ПОЛИТИКА

Партия "Батьківщина" лишилась госфинансирования

Партия "Батьківщина" подала иск против Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции из-за остановки госфинансирования политсилы. В партии требуют признать решение НАПК противоправным и отменить его.

НАПК обнаружило в партии Тимошенко ряд нарушений, из-за которых и приостановило финансирование
НАПК обнаружило в партии Тимошенко ряд нарушений, из-за которых и приостановило финансирование
Фото: Батьківщина / Facebook

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) остановило госфинансирование партии "Батьківщина". Об этом говорится в иске партии, поданном 23 ноября в Окружной админсуд Киева.

Партия просит суд признать противоправными действия работников НАПК при составлении заключения о результатах анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах, опубликованного на сайте агентства. Также партия просит признать неправомерными отдельные пункты этого заключения.

Среди других требований иска – отменить приказ НАПК о приостановлении государственного финансирования партии в IV квартале 2020 года.

В своем отчете НАПК указало, что нашло следующие нарушения:

  • отсутствие отчета городской организации партии города Украинка;
  • отсутствие сведений о наличии финансовых обязательств перед компанией "Финейт" на 45 тыс. грн;
  • подписание расходных накладных о приеме спонсорских взносов в виде листовок, брошюр и плакатов лицами, которые на момент подписания этих документов находились за границей и не могли совершать юридические действия по приему спонсорских взносов (касается Сумской и Киевской областных организаций);
  • в отношении доноров Киевской городской организации и Кировоградской областной организации выявлено несоответствие дохода доноров и размера их взносов в пользу этих ячеек в 2017–2020 годах;
  • договоры с рядом компаний на общую сумму более 14 млн грн были датированы ранее, чем были открыты указанные в них банковские счета, в чем НАПК усматривает признаки нарушения ст. 203 Гражданского кодекса Украины (речь идет о расходах средств, которые партия получила из госбюджета в качестве компенсации расходов на парламентскую избирательную кампанию).
Теги: Украина, ВО Батьківщина, НАПК, финансирование, ОАСК
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