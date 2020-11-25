Партия "Батьківщина" лишилась госфинансирования

Партия "Батьківщина" подала иск против Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции из-за остановки госфинансирования политсилы. В партии требуют признать решение НАПК противоправным и отменить его.

НАПК обнаружило в партии Тимошенко ряд нарушений, из-за которых и приостановило финансирование Фото: Батьківщина / Facebook

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) остановило госфинансирование партии "Батьківщина". Об этом говорится в иске партии, поданном 23 ноября в Окружной админсуд Киева.

Партия просит суд признать противоправными действия работников НАПК при составлении заключения о результатах анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах, опубликованного на сайте агентства. Также партия просит признать неправомерными отдельные пункты этого заключения.

Среди других требований иска – отменить приказ НАПК о приостановлении государственного финансирования партии в IV квартале 2020 года.

В своем отчете НАПК указало, что нашло следующие нарушения: