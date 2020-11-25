Партия "Батьківщина" лишилась госфинансирования

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) остановило госфинансирование партии "Батьківщина". Об этом говорится в иске партии, поданном 23 ноября в Окружной админсуд Киева.
Партия просит суд признать противоправными действия работников НАПК при составлении заключения о результатах анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах, опубликованного на сайте агентства. Также партия просит признать неправомерными отдельные пункты этого заключения.
Среди других требований иска – отменить приказ НАПК о приостановлении государственного финансирования партии в IV квартале 2020 года.
В своем отчете НАПК указало, что нашло следующие нарушения:
- отсутствие отчета городской организации партии города Украинка;
- отсутствие сведений о наличии финансовых обязательств перед компанией "Финейт" на 45 тыс. грн;
- подписание расходных накладных о приеме спонсорских взносов в виде листовок, брошюр и плакатов лицами, которые на момент подписания этих документов находились за границей и не могли совершать юридические действия по приему спонсорских взносов (касается Сумской и Киевской областных организаций);
- в отношении доноров Киевской городской организации и Кировоградской областной организации выявлено несоответствие дохода доноров и размера их взносов в пользу этих ячеек в 2017–2020 годах;
- договоры с рядом компаний на общую сумму более 14 млн грн были датированы ранее, чем были открыты указанные в них банковские счета, в чем НАПК усматривает признаки нарушения ст. 203 Гражданского кодекса Украины (речь идет о расходах средств, которые партия получила из госбюджета в качестве компенсации расходов на парламентскую избирательную кампанию).