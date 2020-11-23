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ПОЛИТИКА

Нардеп Халимон обнародовал экспертизу МВД, которая раскрывает схему фирмы "Батьківщина" на ГП "Ивковцы"

Экспертиза МВД подтвердила финансовые потери на госпредприятии "Ивковцы" из-за схемы с фирмой "Батьківщина", заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, нардеп от "Слуги народа" Павел Халимон.

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Павел Халимон: Как только в этом деле выяснились новые весомые детали, которые выводят коррупционеров на чистую воду, на меня начались медийные атаки
Павел Халимон: Как только в этом деле выяснились новые весомые детали, которые выводят коррупционеров на чистую воду, на меня начались медийные атаки
Фото: Павел Халимон / Facebook

Экспертиза Киевского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД подтвердила, что масштабные убытки госпредприятия "Опытное хозяйство "Ивковцы" носили искусственный характер. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Павел Халимон и обнародовал документы с выводами экспертов.

"Предыдущее руководство ГП ОХ "Ивковцы" вступило в сговор с частной фирмой ООО "Батьківщина", фактическим владельцем которой является бывший нардеп Олег Дмитренко. В результате "Ивковцы" не только не получали прибыль, но и "заработали" долги перед этой же фирмой. С 2016 года ООО "Батьківщина" покупала у ГП "Ивковцы" права собственности на будущий урожай озимых. При продаже озимых как незавершенного сельхозпроизводства расчет велся не за тонну будущего урожая, а за гектар посевов. То есть будущий урожай продавался фактически по цене себестоимости посевного материала. Потери госпредприятия при этом колоссальные", – заявил политик.

Халимон отметил, что следователи Прилуцкого отделения полиции обратились в Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД. Вывод о масштабных искусственных убытках в ГП "Ивковцы" подтвердил и эксперт.

"5-го и 6 марта ГП ОХ "Ивковцы" и СООО "Батьківщина" заключили два соглашения на продажу прав незавершенного производства сельхозкультур. По первому договору ГП получило 5 млн 495 тыс. грн, по второму – 5 млн 583 тыс. То есть вместе – чуть более 11 млн грн. Однако анализ эксперта доказал, что рыночная стоимость товара была значительно занижена, а сумма дохода, который можно было бы получить в случае реализации озимых по рыночным ценам – 37 млн 38 тыс. грн. Однако "Ивковцы" выручили лишь чуть более 24 млн грн, из которых руководство ГП "Ивковцы" под давлением и угрозами вернуло "Батьківщині" 11 млн гривен. А "Батьківщина" теперь даже не дает акты сверки хозяйственной деятельности", – заявил нардеп.

Он добавил, что эксперт также зафиксировал отсутствие документов на предприятии, которые могли бы еще больше приоткрыть завесу над коррупционными схемами.

"Я раньше отмечал: документы, подтверждающие перечисление денег в соответствии с условиями договоров купли-продажи, первичные документы, подтверждающие понесенные затраты на выращивание незавершенного производства зерновых культур, платежные поручения, банковские выписки, кассовые документы и т.д. просто исчезли, похоже, не без помощи предыдущего руководства ГП ОХ "Ивковцы", – написал Халимон. 

По словам политика, из-за этого дела он подвергся атакам в СМИ.

"И как только в этом деле выяснились новые весомые детали, которые выводят коррупционеров на чистую воду, на меня начались медийные атаки. В сети появляются псевдорасследования и блоги псевдоэкспертов с непонятными и нелогичными обвинениями в мой адрес. Это дело действительно имело резонанс и некоторым персонажам не выгодно, чтобы вся правда поднялась на поверхность. Сам фактический владелец ООО "Батьківщина" Дмитренко, как я уже рассказывал, предлагал мне взятку в размере 40 млн грн, чтобы продолжить свою незаконную деятельность с "Ивковцами". И я сразу же обратился с заявлением в полицию", – написал Халимон.

https://www.facebook.com/PavloKhalimon/posts/1074370459642757

В начале октября этого года Халимон сообщил, что раскрыл масштабную схему хищения бюджетных средств государственного предприятия "Ивковцы", которое принадлежит Национальной академии аграрных наук Украины.

Предприятие ГП "Ивковцы" искусственно довели практически до банкротства, заявил он, экс-руководство без согласования с Академией аграрных наук передало почти 1300 га государственной земли в обработку ООО "Батьківщина". ГП платило частной компании за обработку собственных земель по завышенной цене. Кроме того, всю прибыль забирала ООО незавершенным производством по цене втрое ниже рыночной стоимости товара.

Теги: урожай, экспертиза, банкротство, убытки, хищения, Слуга народа, Павел Халимон
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