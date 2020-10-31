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ПОЛИТИКА

Нардеп Культенко агитирует против законопроекта Зеленского о реформе Конституционного Суда – политолог

Пророссийская позиция народного депутата, члена фракции "Слуга народа" Артема Культенко стала заметной после того, как в ходе недавней поездки нардепов на Донбасс он вместе с коллегой Павлом Халимоном вместо передовой отправились в Святогорскую лавру, заявил политолог Владимир Цыбулько.

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Владимир Цыбулько: По закону о Конституционном Суде началось перетягивание канатов
Владимир Цыбулько: По закону о Конституционном Суде началось перетягивание канатов
Фото: 24tv.ua

Народный депутат, член фракции "Слуга народа" Артем Культенко агитирует коллег по фракции не голосовать за проект закона №4288 "О возобновлении доверия к конституционному судопроизводству", который внес в парламент президент Владимир Зеленский. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Владимир Цыбулько. 

По его словам, после того, как в ходе недавней поездки "слуг" на Донбасс народный депутат вместе с коллегой Павлом Халимоном вместо передовой отправились в Святогорскую лавру, стала заметна пророссийская позиция Культенко.

"Вместо того, чтобы выглядеть белыми воронами перед бойцами, некоторые особо служилые "слуги" поехали послужить воронам в черном. Именно там, в Святогорске, недавно проходил очередной Сивохо-шабаш руссонаемников под лозунгами миролюбия. Но в 2014 году, по свидетельству Стрелкова (Гиркина), там складировали оружие для сепаратистов", – добавил Цыбулько.

Он напомнил о словах генерала Игоря Гордийчука по этому поводу, согласно которым в первые дни войны на Донбассе в Святогорской лавре дислоцировался чеченский отряд спецназа, воевавший на стороне боевиков.

"Ну и теперь вот некие Культенко и Халимон – верующие РПЦ в Украине, их соцсети пестрят репостами обращений главы РПЦ в Украине Онуфрия и всевозможными куличами и прочей балалайней. Эта активность достаточно напрягает проукраинских депутатов, говорят, что их, Культенко и Халимона, уже откровенно называют за глаза агентами ФСБ. Говорят, что эти персонажи ведут индивидуальные беседы с коллегами по фракции относительно блокирования некоторых инициатив Зеленского. Именно тех, где он пытается не заваливаться в откровенно пророссийский дискурс. Вот и по закону о Конституционном Суде началось перетягивание канатов. Культенко замечен в прямой агитации против закона Зеленского", – написал Цыбулько.

По его словам, один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук уже "откровенно пугает" выводом пророссийской группы из состава фракции "Слуга народа". В составе такой группы могут быть депутаты с территорий, где "Слуга народа" "становится младшим партнером ОПЗЖ в горсовете и облсовете".

"Вместо подавать патроны украинской армии, метафорически конечно, получилось объедание военных и пожертвование духовникам врага", – резюмировал Цыбулько.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1244828692570338&id=100011296566217

29 октября Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, который отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В законопроекте президента также предлагается лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Теги: Виктор Медведчук, Конституционный Суд, Святогорск, Владимир Зеленский, законопроект, КСУ, Владимир Цыбулько, Слуга народа, Артем Культенко, ОПЗЖ, Павел Халимон
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