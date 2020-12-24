"Голос" заявил, что собрал доказательства кнопкодавства во время голосования за Шкарлета, но комитет их не рассматривает

Депутаты из парламентской фракции "Голос" обратились в комитет Рады по вопросам регламента и депутатской этики из-за кнопкодавства во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования. В комитете им сказали, что "ничего не могут сделать".

Народные депутаты из фракции "Голос" подготовили материалы, которые свидетельствуют о кнопкодавстве во время назначения министром образования Сергея Шкарлета, однако комитет по вопросам регламента и депутатской этики отказался их рассматривать. Об этом говорится на сайте "Голоса".

В партии отмечают, что в комитете им заявили, что "ничего не могут сделать с этими материалами".

Несмотря на это, комитет согласился обратиться в Управление государственной охраны за записями с камер в парламентском зале. Потому что до сих пор УГО отказывалось их предоставить, прикрываясь бюрократическими процедурами.

В опубликованных депутатами материалах говорится, что как минимум трое нардепов в Раде кнопкодавили во время голосования. Это имеет большое значение, учитывая, что решение о назначении Шкарлета поддержали 226 парламентариев при минимально необходимом количестве голосов в 226.

Согласно информации на сайте Рады, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич не голосовал за назначение Шкарлета. Однако "Голос" утверждает, что похожий на Шуфрича мужчина был на заседании и слот, за которым он сидел, проголосовал за. Нардепы подозревают, что он проголосовал не своей карточкой.

Также в "Голосе" отмечают, что, согласно видео телеканала "Рада", во втором ряду сектора ОПЗЖ сидели рядом и голосовали четверо депутатов, а на табло голосования в этом же ряду загорелось пять зеленых отметок. Зато на сайте Рады есть отметка, что за голосовал нардеп от ОПЗЖ Юрий Павленко, хотя в этот день его не было видно на записях из Рады ни до, ни после голосования.

Кроме того, нарушения зафиксировали и на последнем ряду ложи ОПЗЖ. Согласно табло голосования, там свой голос за отдали восемь депутатов, но в "Голосе" говорят, что нардепов там сидело меньше.

Некоторых нардепов, которые, согласно сайту Рады, голосовали за, не зафиксировала ни одна камера и другие нардепы их не видели, утверждают в "Голосе". Среди них – член депутатской группы "Доверие" Геннадий Вацак и представитель ОПЗЖ Григорий Суркис.

48-летний Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. В 2010–2020 годах был ректором Черниговского национального технологического университета. В 2010 году был избран депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.

В июне 2020 года Кабмин назначил его заместителем министра – и.о. министра образования.

Сразу после назначения Шкарлета обвинили в плагиате нескольких научных работ. Сам чиновник отрицал наличие некорректных заимствований в своих работах. Он заявил, что "не обязан ссылаться на все статьи в интернете" и ссылается "только на первоисточник".

17 декабря Рада назначила Шкарлета министром образования, несмотря на решение профильного комитета и протесты представителей образовательного и научного сообщества.