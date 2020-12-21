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"Кто не скачет, тот Шкарлет". Под ОП прошел митинг против министра образования. Фоторепортаж

Вчера 22.59
21 декабря под Офисом президента Украины прошел митинг против назначения Сергея Шкарлета министром образования. Как отмечает "24 канал", на акции собралось около 300 человек, среди них студенты, активисты и представители различных университетов. Митингующие вышли с плакатами "Шкарлет – плагиатор", "Зеленый министр – удар по образованию", "Кому звонить, если в образовании Шкарлет?", а также выкрикивали "Кто не скачет, тот Шкарлет". Фотографии и видео с митинга публиковали партия "Голос", общественная организация "Рух Опору Капітуляції" и ветеран АТО Виталий Овчаренко на своих страницах в Twitter.
Теги: Украина, Министерство образования, митинг, Офис президента Украины, Сергей Шкарлет
 

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Под Офисом президента Украины прошел протест против назначения Шкарлета. Трансляция
Вчера 18.49  
21 декабря под зданием Офиса президента Украины прошел митинг против назначения Сергея Шкарлета министром образования Украины, трансляцию ведет "24 канал" в своем Facebook. Акция протеста носила название "Стоп Шкарлет – не дадим убить образование", и, кроме Киева, она также проходила и во Львове. Как отмечает "24 канал", на акции собралось около 300 человек, среди них студенты, активисты и представители различных университетов. Шкарлета назначили министром образования 17 декабря, несмотря на решение профильного комитета и протесты представителей образовательного и научного сообществ. До этого он был врио министра, его обвиняли в плагиате нескольких научных работ.
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