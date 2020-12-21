"Кто не скачет, тот Шкарлет". Под ОП прошел митинг против министра образования. Фоторепортаж
Фото: Рух Опору Капітуляції / Twitter
Фото: Рух Опору Капітуляції / Twitter
Фото: Vitalii Ovcharenko / Twitter
Фото: Vitalii Ovcharenko / Twitter
Фото: Vitalii Ovcharenko / Twitter
21 декабря под Офисом президента Украины прошел митинг против назначения Сергея Шкарлета министром образования. Как отмечает "24 канал"
, на акции собралось около 300 человек, среди них студенты, активисты и представители различных университетов. Митингующие вышли с плакатами "Шкарлет – плагиатор", "Зеленый министр – удар по образованию", "Кому звонить, если в образовании Шкарлет?", а также выкрикивали "Кто не скачет, тот Шкарлет". Фотографии и видео с митинга публиковали партия "Голос"
, общественная организация "Рух Опору Капітуляції"
и ветеран АТО Виталий Овчаренко
на своих страницах в Twitter.