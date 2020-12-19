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"Не дадим убить образование". Студенты анонсировали акцию протеста под Офисом президента из-за назначения Шкарлета

Студенты начнут акцию протеста "Стоп Шкарлет – не дадим убить образование!" 21 декабря, сообщается на странице мероприятия.

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Шкарлета 17 декабря назначили министром образования
Шкарлета 17 декабря назначили министром образования
Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

Студенты анонсировали акцию протеста под зданием Офиса президента из-за назначения Сергея Шкарлета министром образования. Ее планируют начать 21 декабря в 18.00. Об этом 18 декабря сообщили организаторы акции на странице мероприятия в Facebook.

Лозунг акции – "Стоп Шкарлет – не дадим убить образование!", сообщается в мероприятии.

Студенческий парламент КНУ имени Тараса Шевченко на своей странице в Facebook опубликовал отдельное обращение против назначения Шкарлета.

"По нашему искреннему убеждению, министр образования и науки Украины должен не только пропагандировать принципы академической добродетели, но и сам их соблюдать", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/knu.parliament/posts/3575731035841447

Накануне назначение Шкарлета поддержало минимально необходимое количество нардепов – 226: "Слуга народа" – 171, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 20, группы "Довіра" и "За майбутнє" дали 16 и 12 голосов соответственно, еще семь – от внефракционных депутатов; "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Голос" не дали ни одного голоса. Когда на табло в Раде показали результаты голосования по фракциям, парламентарии начали скандировать: "Ганьба!" 

48-летний Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. В 2010–2020 годах был ректором Черниговского национального технологического университета. В 2010 году был избран депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.

В июне 2020 года Кабинет Министров назначил Шкарлета заместителем министра и врио министра образования.

Сразу после назначения Шкарлета обвинили в плагиате нескольких научных работ. Сам чиновник отрицал наличие плагиата в своих работах. Он заявил, что "не обязан ссылаться на все статьи в интернете" и ссылается "только на первоисточник".

1 июля 40 украинских ученых, в том числе академики Национальной академии наук, выступили против назначения Шкарлета врио министра. Они отметили, что Шкарлет "доказательно признан плагиатором" и нарушителем норм академической добродетели.

В сентябре комитет по вопросам этики Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования пришел к выводу, что в трех работах Шкарлета есть плагиат. В ответ врио министра подал на агентство в суд.

14 декабря представители ряда образовательных организаций (в частности, Союза ректоров высших учебных заведений Украины, Национальной академии педагогических наук Украины, Ассоциации ректоров педагогических университетов Европы) попросили президента Украины Владимира Зеленского назначить Шкарлета министром образования. Авторы обращения считают, что у Шкарлета есть значительный управленческий опыт и он понимает проблемы отрасли.

На следующий день несколько общественных организаций, которые занимаются сферой образования ("Смарт образование", "Батьки SOS", "Родительский контроль", Центр инновационного образования "Про.Світ", "Ре: Освіта" и другие), попросили не назначать Шкарлета главой Минобразования на постоянной основе. По их мнению, Шкарлет "не в состоянии поддержать конкретными действиями необходимые реформы".

15 декабря академики НАН Украины, профессора, доктора и кандидаты наук (всего более 300 человек, список подписантов постоянно обновляется) написали открытое письмо депутатам и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором призвали не назначать министром образования Шкарлета.

Теги: Кабинет Министров, образование, депутаты, Киево-Могилянская академия, КНУ, плагиат, студенты, Минобразования, обращение, Сергей Шкарлет
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