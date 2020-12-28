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ПОЛИТИКА

Парламентская фракция "Голоса" сменила руководителя

Вместо нардепа Сергея Рахманина парламентскую фракцию партии "Голос" возглавил Ярослав Железняк.

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Железняк стал самым молодым главой фракции в Раде
Железняк стал самым молодым главой фракции в Раде
Фото: Alexandr Senko / Facebook

Народный депутат Ярослав Железняк возглавил фракцию партии "Голос" в Верховной Раде. Такое решение было принято на заседании фракции, которое состоялось сегодня, сообщает пресс-служба "Голоса" на своей странице в Facebook.

Там отметили, что решение переизбрать главу фракции было принято по заявлению ее бывшего председателя Сергея Рахманина, который объяснил свое решение уйти с поста необходимостью сосредоточиться на законодательной работе, а также на вопросах, связанных с национальной безопасности, поскольку он является членом комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Председательство во фракции не является пожизненной привилегией или пожизненным заключением. Ротация руководства является не только нормальным, но и необходимым процессом для молодой политической силы, где есть достаточное количество ярких, самодостаточных личностей. В 2019 году фракция, подавляющее большинство членов которой впервые сталкивались с большой политикой, требовала на эту должность человека с необходимым жизненным опытом и практическими знаниями о реальной политике. Опыт, приобретенный членами фракции, и полученный каждым из них личный авторитет предусматривают безболезненную смену руководителя фракции", – сказал Рахманин.

Новоизбранный глава фракции Железняк обратил внимание, что будет самым молодым руководителем фракции в истории украинского парламента.

Полномочия нового председателя парламентской фракции "Голоса" вступят в силу после официального объявления на пленарном заседании Верховной Рады.

https://www.facebook.com/GolosZmin/posts/671675070167333

Железняку 31 год. Он родом из Мариуполя Донецкой области. Нардеп – экономист, с 2017 года был советником премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, является преподавателем Киевской школы экономики.

Теги: Верховная Рада, Сергей Рахманин, партия Голос, партия, заседание, Ярослав Железняк
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