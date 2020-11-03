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Комитет Рады принял текст бюджетных предложений – нардеп Железняк

На заседании бюджетного комитета Верховной Рады Украины депутаты от "Слуги народа", "Европейской солидарности" и партии "Батьківщина" проголосовали за принятие текста бюджетных предложений.

Доходы в проекте бюджета Украины-2021 составили более 1 трлн гривен
Доходы в проекте бюджета Украины-2021 составили более 1 трлн гривен
Фото: depositphotos.com

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины на своем заседании принял текст бюджетных предложений. Об этом сообщил нардеп от парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram вечером, 2 ноября.

"Голосовали: Слуги+ЕС+Батькивщина [имеется в виду депутаты от "Слуги народа", "Европейской солидарности" и партии "Батьківщина". "ГОРДОН"]. Теперь коалиции нужно дважды получить 226+ голосов в зале в четверг и считайте, что Бюджет 2021 будет принят в первом чтении... Или не принят", – написал он.

3 ноября Железняк опубликовал в Telegram текст бюджетных выводов и изменений. 

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. В нем доходы составили 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов Украины высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.

В сентябре спикер парламента Дмитрий Разумков говорил, что 20 октября – это крайний срок, когда Верховная Рада должна одобрить и направить свои предложения по проекту госбюджета на 2021 год в Кабинет Министров.

Однако парламент не рассмотрел проект закона о государственном бюджете вопреки регламенту. Вместо этого президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении.

Заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказывала, что к проекту подали около 5 тыс. правок.

Железняк говорил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проводил личные консультации с депутатами по их правкам в проект госбюджета на 2021 год.

Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.

Теги: Верховная Рада, госбюджет, законопроект, Денис Шмыгаль, Евгения Кравчук, Ярослав Железняк
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