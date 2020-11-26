"Способствует проведению важных для страны реформ". Нардеп Железняк опубликовал письмо от парламентариев в поддержку Гетманцева

В письме, которое обнародовал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, сказано, что ряд реформ в Украине стали возможны не в последнюю очередь благодаря тому, что во главе комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики стоит нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

В документе отмечается, что Гетманцев – один из лучших специалистов в области публичных финансов Фото: Danil Getmantsev / Facebook

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк опубликовал в Telegram письмо в поддержку народного депутата от "Слуги народа" Даниила Гетманцева, которого ряд депутатов предложили отозвать с должности главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В заявлении перечисляются причины, по которым, как считают авторы, Гетманцев должен и дальше руководить комитетом.

“За время работы Верховной Рады IX созыва благодаря профессиональной организации работы комитета и поддержке коллег из разных депутатских групп и фракций в зале ВР нам удалось провести фундаментальные реформы в финансовой сфере (законопроект о сплите №1069-2), изменения в законодательство о финансовом мониторинге (законопроект №2719), закон о рынках капиталов (законопроект №2284), таможенные законы (законопроекты №1082, №1048, №1230). Мы отменили откровенно коррупционные схемы, которые обирали граждан во время оценки имущества (законопроект №2047-д). За девять месяцев 2020 года граждане сэкономили более 500 млн грн”, – сказано в письме.

Также в документе отмечается, что эти реформы, которых десятилетиями ожидала страна, направлены на справедливость публичных финансов и защиту прав налогоплательщиков.

“На наш взгляд, такие результаты работы стали возможны не в последнюю очередь благодаря тому, что во главе комитета стоит один из лучших специалистов в области публичных финансов – Даниил Гетманцев”, – резюмируется в заявлении.

Гетманцев возглавляет комитет с 29 августа 2019 года.

Проект постановления №4393 "Об отзыве с должности председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в связи с неудовлетворительной работой в должности" зарегистрировали нардепы от "Европейской солидарности", групп "Довіра" и "За майбутнє".

Второй проект, №4402 "О некоторых вопросах об отзыве с должности председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцева Даниила Александровича", зарегистрировал сам Гетманцев. Позже он отозвал его.

Блогер Михаил Шнайдер писал, что за попытками снять Гетманцева с поста главы комитета стоят олигархи и их ставленники в Верховной Раде.