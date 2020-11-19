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Кулинич, Заблоцкий и Палица хотят "сбить" Гетманцева за отказ снижать НДС для аграриев – блогер Шнайдер

Журналист и блогер Михаил Шнайдер заявил, что нардепы, которые хотят снять своего коллегу из "Слуги народа" Даниила Гетманцева с поста главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, представляют интересы "латифундистов". По его информации, пытаются организовать отставку Гетманцева нардеп из группы "Довіра" Олег Кулинич, от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий и глава депутатской группы "За майбутнє" Игорь Палица.

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Михаил Шнайдер: Конкретный итог этих интриг и махинаций на данный момент сбор подписей за то, чтобы &ldquo;сбить&rdquo; Гетманцева, проявившего принципиальность
Михаил Шнайдер: Конкретный итог этих интриг и махинаций на данный момент – сбор подписей за то, чтобы “сбить” Гетманцева, проявившего принципиальность
Фото: Mihail Shnayder / Facebook

Народные депутаты Олег Кулинич (из группы "Довіра") и Марьян Заблоцкий (от "Слуги народа"), а также глава депутатской группы ВР "За майбутнє" Игорь Палица пытаются "сбить" главу комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардепа от "Слуги народа" Даниила Гетманцева, заявил в Facebook журналист и блогер Михаил Шнайдер. Он добавил, что эти нардепы представляют интересы "латифундистов".

Журналист напомнил историю, когда группа народных депутатов лоббировала законопроект №3131, направленный на повышение налога на землю. По его словам, сейчас подобное повторяется с законопроектом №3656, касающимся снижения ставки НДС для аграриев до 14%.

"Делается это якобы для того, чтобы упразднить "скрутки" на возврате НДС с экспорта агропродукции. Вот только тут возникает масса вопросов. Например, почему снижение ставки должно, по мнению авторов документа, снизить желание агротрейдеров скручивать НДС? Ну и главный вопрос: кому это выгодно. Тут все как на ладони. Примечательными товарами в "льготном" списке законопроекта являются семена подсолнечника и других масличных культур. А кто у нас главный "подсолнечный" латифундист? Правильно – Андрей Веревский и его "Кернел", – пишет журналист.

Он утверждает, что именно главе "Кернела" подконтрольна депутатская группа "Довіра", которая и лоббирует законопроект №3656 вместе с "За майбутнє" бизнесмена Игоря Коломойского.

"Тогда особым рвением отличились депутаты Марьян Заблоцкий и Олег Кулинич. Заблоцкий – на 100% человек латифундистов. А глава депгруппы "Довіра" Кулинич, сам аграрий, и вовсе был ранее помощником владельца "Кернела" в бытность того нардепом. И именно Кулинич, Заблоцкий и руководитель "За майбутнє" Палица инициировали постановление об отставке Гетманцева с поста главы комитета. Ведь тот выступил категорически против законопроекта №3656 и призвал членов комитета не поддерживать его. И у него было большинство поддержки, но в дело вмешались уже упомянутые лоббисты. Депутатов комитета под давлением и уговорами убедили документ поддержать", – рассказывает блогер.

17 ноября, по его данным, было сорвано заседание антикоррупционного комитета ВР, который должен был рассмотреть эту ситуацию "ввиду ее явных коррупционных признаков".

"Конкретный итог этих интриг и махинаций на данный момент – сбор подписей за то, чтобы "сбить" Гетманцева, проявившего принципиальность в этом вопросе. И вот тут я очень жду реакцию фракции "Слуга народа", относительно попытки Палицы и компании снять Гетманцева со стратегической должности. По сути, они ни в коем случае не должны такого допустить. Так что ждем реакции главы [фракции] "Слуга народа" Давида Арахамии", – заявил Шнайдер.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2831125803829152&id=100007952790911

Гетманцев возглавляет комитет с 29 августа 2019 года.

Проект постановления №4393 "Об отзыве с должности председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в связи с неудовлетворительной работой в должности" зарегистрировали нардепы от "Европейской солидарности", групп "Довіра" и "За майбутнє".

Второй проект, №4402 "О некоторых вопросах об отзыве с должности председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцева Даниила Александровича", зарегистрировал сам Гетманцев. Его текста на сайте Рады пока нет.

Теги: Верховная Рада, Игорь Палица, Олег Кулинич, политика, отставка, Андрей Веревский, Слуга народа, Даниил Гетманцев, Михаил Шнайдер, За майбутнє, Марьян Заблоцкий
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