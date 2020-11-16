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ПОЛИТИКА

Рада не укладывается в сроки рассмотрения госбюджета-2021 – Гетманцев

Верховная Рада Украины может не успеть принять в целом государственный бюджет на 2021 год 1 декабря. Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений
Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Верховная Рада не укладывается в установленные законодательством сроки с рассмотрением проекта госбюджета на 2021 год. Об этом 16 ноября в комментарии журналистам заявил народный депутат от "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет "УНИАН".

"Мы, очевидно, не уложимся в установленный Бюджетным кодексом срок. Мы должны извиниться перед людьми, что не соблюдаем сроки", – сказал нардеп.

По словам Гетманцева, парламент получит от правительства проект бюджета в начале декабря, после этого народные депутаты смогут рассмотреть проект.

Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. В нем доходы составили 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.

В сентябре спикер ВР Дмитрий Разумков говорил, что 20 октября – это крайний срок, когда Верховная Рада должна одобрить и направить свои предложения по проекту госбюджета на 2021 год в Кабинет Министров.

Однако парламент не рассмотрел проект закона о государственном бюджете вопреки регламенту. Вместо этого президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении.

Заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказывала, что к проекту подали около 5 тыс. правок.

5 ноября Верховная Рада приняла за основу проект госбюджета на 2021 год, который предусматривает доходы в размере 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн.

Теги: Верховная Рада, Украина, госбюджет, законопроект, финансы, Слуга народа, Даниил Гетманцев
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