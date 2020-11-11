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Национальная организация розничной торговли попросила Гетманцева не повышать резко акциз на табачные изделия для электрического нагрева

Национальная организация розничной торговли в письме к председателю комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардепу от "Слуги народа" Даниилу Гетманцеву предложила вместо резкого повышения акциза на табачные изделия для электрического нагрева – в четыре раза с января 2021 года – повышать его до 50% в год.

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В НОРТ считают, что если в ситуацию не вмешаться, то от 30 до 50% небольших предприятий в этой сфере закроются
В НОРТ считают, что если в ситуацию не вмешаться, то от 30 до 50% небольших предприятий в этой сфере закроются
Фото: epravda.com.ua

Из-за резкого роста акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) многие физлица-предприниматели и малые предприятия могут потерять свой бизнес. Об этом идет речь в письме Национальной организации розничной торговли (НОРТ) в адрес главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народного депутата от фракции "Слуга народа" Даниила Гетманцева, сообщает агентство "Українські новини".

НОРТ просит парламентариев вместо резкого повышения акциза – в четыре раза с января 2021 года – повышать его до 50% в год с 2021-го по 2025 год включительно.

Глава правления НОРТ Николай Ганул отметил, что украинский малый и средний бизнес крайне тяжело переживает экономический кризис, а отдельные положения уже действующего закона №466-IX могут существенно ухудшить ситуацию.

"Закон Украины №466-IX приведет к негативным последствиям для деловой активности бизнес-среды путем внедрения дополнительной нагрузки на отдельные отрасли (табачную отрасль, горно-металлургический комплекс) и др. В качестве примера, с 1 января 2021 года предусматривается повышение ставки акцизного налога на ТИЭН в четыре раза", – цитирует агентство письмо руководителя организации.

Эксперты НОРТ подсчитали, что запланированное повышение приведет к росту розничных цен на ТИЭН на 50%. По их мнению, это приведет к росту потребления контрабандных товаров, в результате легальный рынок может сократиться в два раза.

"Многие предприниматели, бизнес которых и так пострадал из-за карантина, едва держатся на плаву. И в настоящее время для малого бизнеса увеличится стоимость торговых остатков. Сейчас в среднем каждая торговая точка требует наличия товаров на сумму около 200 тыс. грн. Предпринимателю нужно будет "заморозить" около 50% стоимости товара, то есть около 100 тыс. грн на одну торговую точку", – пишет Ганул.

Он считает, что если в ситуацию не вмешаться, то от 30 до 50% небольших предприятий в этой сфере закроются.

"Продажа ТИЭН перейдет, в лучшем случае, к легальному крупному бизнесу, в худшем, что более прогнозируемо – на нелегальный рынок, – пишет глава правления НОРТ. – Для недопущения возможных рисков для государственного бюджета и экономики в целом обращаемся к вам с просьбой поддержать постепенное повышение ставки акцизного налога на ТИЭН на 50% с 2021-го до 2025 года включительно и инициировать внесение соответствующей поправки во втором чтении проекта закона Украины №4101-д, который был разработан по вашей инициативе".

"Українські новини" отмечают, что за постепенный подход к повышению акцизов выступили Министерство экономического развития, Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины, а также Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины.

Теги: налоги, экономика, бизнес, контрабанда, акциз, табачные изделия, парламент, предприниматели, Даниил Гетманцев, экономический кризис
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