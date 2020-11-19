Гетманцев отозвал свое постановление об уходе с должности главы комитета Рады, которым он предлагал "запретить запрещать офшоры"

Народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев сообщил в Telegram 19 ноября, что отозвал свой проект постановления о его отзыве с должности главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Гетманцев подал этот проект постановления как альтернативный тому, который зарегистрировала группа нардепов из "Европейской солидарности", парламентских групп "Довіра" и "За майбутнє". Документ, поданный Гетманцевым в Раду, написан в ироничной манере.
Среди положений законопроекта были указаны:
- Запретить народным депутатам Украины, президенту Украины, Кабинету Министров Украины разрабатывать, регистрировать в Верховной Раде Украины, передавать народным депутатам для рассмотрения любым способом и в любой форме проекты законов, поправки к проектам законов, которые каким-либо образом могут сделать налоговую систему Украины более прозрачной, привести к уменьшению доли теневой экономики, прекращения коррупции.
- Временно, до завершения полномочий Верховной Рады Украины ІХ созыва, позволить членам комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики лоббировать проекты законов, которые позволяют избегать от уплаты налогов родственникам, друзьям и просто хорошим знакомым соответствующих членов комитета.
- Восстановить скрутки и мошенничество с налогом на добавленную стоимость, если новый глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не будет против.
- Запретить запрещать офшоры.
Сегодня Гетманцев написал, что его проект постановления вызвал "поток теплых слов поддержки его деятельности", в том силе среди оппонентов.
Гетманцев возглавляет этот комитет с 29 августа 2019 года.