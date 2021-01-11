Партия "Голос" лишилась госфинансирования

Лидер партии "Голос" Кира Рудык заявила, что приостановка госфинансирования партии "является безосновательным и политическим давлением". Она отметила, что партия готовится оспаривать решение НАПК.

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) остановило госфинансирование "Голоса". Об этом 11 января сообщила пресс-служба партии "Голос", лидером которой является Кира Рудык.

"Партия "Голос" – единственная неолигархическая парламентская партия. Государственное финансирование, предусмотренное законом, является одним из источников нашей независимости. Попытка лишить нас этого источника является безосновательным и политическим давлением", – заявила Рудык.

"Голос" рассматривает варианты обжалования этого решения и призываем НАПК не становиться инструментом политического давления, добавила она.

По словам Рудык, у НАПК возникли претензии к оформлению соглашений и актов выполненных работ подрядчиков и к тому, что заплатили арендную плату за офисы трех территориальных организаций.

"Сейчас мы готовимся оспаривать это позорное решение. Партия "Голос" призывает НАПК не превышать свои полномочия и оставаться независимым органом", – добавила она.