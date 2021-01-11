Партия "Голос" лишилась госфинансирования

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) остановило госфинансирование "Голоса". Об этом 11 января сообщила пресс-служба партии "Голос", лидером которой является Кира Рудык.
"Партия "Голос" – единственная неолигархическая парламентская партия. Государственное финансирование, предусмотренное законом, является одним из источников нашей независимости. Попытка лишить нас этого источника является безосновательным и политическим давлением", – заявила Рудык.
"Голос" рассматривает варианты обжалования этого решения и призываем НАПК не становиться инструментом политического давления, добавила она.
По словам Рудык, у НАПК возникли претензии к оформлению соглашений и актов выполненных работ подрядчиков и к тому, что заплатили арендную плату за офисы трех территориальных организаций.
"Сейчас мы готовимся оспаривать это позорное решение. Партия "Голос" призывает НАПК не превышать свои полномочия и оставаться независимым органом", – добавила она.
Согласно закону "О политических партиях", государственное финансирование уставной деятельности политической партии останавливается по решению НАПК в случае:
НАПК принимает решение о приостановлении государственного финансирования уставной деятельности политической партии до устранения политической партией причин, обусловивших остановку государственного финансирования уставной деятельности.
В случае устранения политической партией причин остановки госфинансирования уставной деятельности НАПК не позднее чем через пять дней после получения отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера со смещенными недостатками рассматривает вопрос о восстановлении госфинансирования уставной деятельности соответствующей политической партии. Госфинансирование уставной деятельности политической партии восстанавливается с начала квартала, следующего за кварталом, в котором принято решение о возобновлении государственного финансирования уставной деятельности политической партии.
Государственное финансирование уставной деятельности политической партии останавливается также в случае представления политической партией в НАПК заявления о частичном отказе от государственных денег.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.
В ноябре 2020 НАПК по итогам проверки финансовой отчетности лишило госфинансирования партию "Батьківщина". Это был первый случай применения такой санкции с момента запуска НАПК и внедрения квартального отчета для партий в 2016 году.