Украинская делегация в ПАСЕ избрала нового руководителя

Народного депутата от "Слуги народа" Елизавету Ясько на посту главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы сменила ее коллега по фракции Мария Мезенцева.

11 января члены украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы в ходе онлайн-заседания избрали нового главу делегации – ею стала нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева, сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

По его словам, дискуссия по поводу избрания нового руководителя делегации длилась более трех часов.

За Мезенцеву проголосовали 10 нардепов от "Слуги народа", два – от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и один – от группы "За майбутнє". Представители "Евросолидарности", "Голоса", "Батьківщини" и часть делегатов от "Слуги народа" за это решение не голосовали, написал Гончаренко, который тоже является членом делегации.

Мезенцева после голосования уже вела заседание как глава делегации, пишет LB.ua.

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, которая является заместителем руководителя делегации, сообщила в Facebook: делегация меняет свою стратегию, "чтобы идти в ногу со временем и соответствовать тем вызовам, которые возникнут перед нашей страной и миром в 2021 году".

"Для этого нам нужно будет не только акцентировать на том, кто враг, но и заботиться о том, что хочет друг. Это определенная смена парадигмы делегации, изменение стратегического подхода, поэтому мы коллективно решили, что реализовать эту новую стратегию мы делегацией поручим Марии Мезенцевой как человеку, которого уже хорошо знают и в ПАСЕ, и в других делегациях и дипломатических кругах, с которыми она активно взаимодействовала еще до парламента, занимаясь международной деятельностью. В отношении госпожи [предыдущей главы делегации Елизаветы] Ясько – она остается очень важным членом нашей делегации и продолжает наравне со всеми другими работать на благо страны", – написала Кравчук.

Она добавила, что кандидатом на пост вице-президента ПАСЕ, как и в прошлом году, избрали нардепа от "Слуги народа" Александра Мережко. Тогда Мережко стал вице-президентом ассамблеи.

Верховная Рада сформировала нынешний состав украинской делегации в ПАСЕ в сентябре 2019 года, через несколько дней после обнародования списка членов делегации ее главой избрали Ясько.

Зимнюю сессию ПАСЕ проведут в гибридном формате 25–28 января.