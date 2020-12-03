Илларионов: Дурицкая весьма откровенно, учитывая опасения, назвала тех, кто, по ее мнению, убил Бориса Немцова

Вечером 24 ноября в эфир вышло интервью Анны Дурицкой Дмитрию Гордону.

Вечером 25 ноября Жанна Немцова отреагировала на него.

Судя по записи в Facebook, интервью Дурицкой Немцовой не понравилось.

Не понравилось настолько, что Жанна Немцова по сути приравняла Анну Дурицкую к [главе Чечни] Рамзану Кадырову и [президенту РФ] Владимиру Путину:

"Думаю, Путин с Кадыровым согласились бы с этим гениальным умозаключением Дурицкой: "Ответ на вопрос, кто заказал убийство, уже не поможет ни Борису, ни следствию". Кстати, Путин так рассуждает всегда. Отец рассказывал, что после гибели людей во время штурма "Норд-Оста" он хотел создать парламентскую комиссию по расследованию причин. Путин ответил примерно то же самое, типо, зачем расследовать, если все умерли".

Почему же Жанне так не понравилось интервью Анны?

У читателей, не знакомых или невнимательно знакомых с интервью Дурицкой, но знакомых с записью в Facebook Немцовой, могло сложиться впечатление, что, во-первых, Анна не ответила на вопрос о том, кто был заинтересован в убийстве Бориса Немцова, и что, во-вторых, отношение самой Дурицкой к расследованию убийства Бориса аналогично отношению Путина к расследованию штурма "Норд-Оста", а также отношению Рамзана Кадырова к чему-то, о чем Немцова, очевидно, знает, но в этот раз не сообщила.

Однако знакомство с тем, что на самом деле сказала Дурицкая, показывает, что это не совсем так, а точнее – совсем не так. К тому же попытка Немцовой приравнять Дурицкую к Кадырову и Путину выглядит явной манипуляцией. Вот что на самом деле ответила Анна Дурицкая на вопросы Дмитрия Гордона о том, кто убил Бориса Немцова.

Гордон: Как вы думаете, кто убил Бориса? Дурицкая: Его политические оппоненты. Тот, кто больше [всех] не хотел, чтобы Борис стал президентом России. Гордон: Насколько для вас правдоподобна версия, что убийство Бориса Немцова – прямой приказ Владимира Путина? Дурицкая: Я понимаю, что вы хотите услышать ответ на этот вопрос. Но поймите, что после убийства Бориса моя жизнь превратилась в кошмар. Я боюсь представить, что с ней будет, если я начну отвечать на такие вопросы. Гордон: Я понимаю. Я думаю, что все прекрасно понимают, что пятеро осужденных чеченцев – может, исполнители убийства, а может, и вообще здесь ни при чем. Я, кстати, и это не исключаю. А скажите: кто, по-вашему, заказал убийство Бориса? Дурицкая: К сожалению, ответ на этот вопрос уже не поможет Борису или следствию. Гордон: Как вы думаете, за что Бориса убили? Дурицкая: За правду, за смелость и за желание изменить Россию.

Как видим, Дурицкая весьма откровенно (учитывая опасения, о каких она постоянно говорила в ходе интервью) назвала тех (того), кто, по ее мнению, убил (заказал убийство) Бориса Немцова:

– политические оппоненты,

– тот, кто больше [всех] не хотел, чтобы Борис стал президентом России,

а также предположила причины, по каким Борис был убит:

– за правду, за смелость и за желание изменить Россию.

Однако Немцовой этого показалось недостаточным, она назвала ответ Дурицкой двусмысленным, наносящим следствию вред, нормализацией отношения к убийствам:

Дан двусмысленный ответ, позволяющий его интерпретировать по-разному. Никаких скидок я делать не собираюсь ни на неумение формулировать свои мысли, ни на отсутствие понимания, ни на страх... ...Я потерпевшая, такие заявления свидетеля наносят вред. У нас и так общество считает – а зачем расследовать, если человека нет. А тут это заявляет свидетель и к тому же человек, который презентует себя как близкий. ...Я против нормализации отношения к убийствам. А подобные рассуждения – это нормализация. Это дорога к тому, что убивать можно, что мы с вами и наблюдаем. ...Ответ на этот вопрос очень помог бы следствию, если бы она его знала. Можно было сказать, что я не знаю или мой ответ не важен для следствия. Это двусмысленная фраза, ставшая заголовком.

Такого рода оценки вызывают закономерные вопросы к Немцовой:

1. Являются ли слова Дурицкой действительно двусмысленными? Ответить на этот вопрос можно, хотя бы секунду подумав о том, а кто же тот таинственный незнакомец, описанный Дурицкой как политический оппонент Немцова, больше всех не хотевший, чтобы Немцов стал российским президентом? Кому еще, кроме Жанны Немцовой, это описание кажется сегодня двусмысленным?

2. Надо ли было Анне, как на то намекает Жанна, называть конкретную фамилию заказчика убийства? Или, как говорится в таких случаях, "умному и так достаточно"?

3. Если практически все читатели интервью так и поняли Анну, то какой вред и какому следствию наносит исчерпывающее описание заказчика убийства, сделанное Дурицкой?

4. Что Немцовой позволяет утверждать, что наше "общество и так считает – зачем расследовать, если человека нет"? Это так названо то беспрецедентное внимание, какое российское общество уделяло в течение почти шести лет и продолжает уделять расследованию убийства Бориса Немцова?

5. Немцова намекает, будто бы Дурицкая (вслед за неким обществом) считает, что расследование убийства Немцова проводить не следует. Где и когда Дурицкая такое заявляла?

6. Какие именно слова Дурицкой позволяют обвинять ее в нормализации общественного отношения к убийствам?

7. Может ли ответ Дурицкой о заказчике убийства (любой ответ) "очень помочь следствию", как это утверждает Немцова?

8. Немцова пишет, что ответ на этот вопрос очень помог бы следствию, если бы она (Дурицкая) его знала. То есть, по мнению Немцовой, Дурицкая не знает ответ на этот вопрос. Тогда как ее ответ (причем любой) в принципе может помочь следствию? Да и кому бы то ни было?

9. По мнению Немцовой, Дурицкая только презентует себя как близкий человек. То есть Жанна утверждает, что Анна близким человеком Борису не являлась? (Вот что Анна говорит о Жанне: "А Жанна часто приходила к нам в гости").

10. Какая двусмысленная фраза стала заголовком? Заголовком чего? Что двусмысленного в обоих заголовках – как видеоверсии ("Любимая женщина Немцова и свидетель его убийства Дурицкая. Вся правда о трагедии"), так и текстовой версии ("Я присела к Борису. Он задыхался, кашлял, изо рта у него пошла кровь". Полный текст первого интервью возлюбленной и свидетеля убийства Немцова Дурицкой Гордону")? Какое отношение оба заголовка имеют к имени заказчика убийства?

11. Следует ли понимать Немцову так, что она хотела бы, чтобы Дурицкая назвала конкретную фамилию заказчика убийства, например, Путин?

Представим на секунду, что Дурицкая так бы и сделала – или назвала бы искомую фамилию, или же положительно ответила бы на вопрос Дмитрия Гордона о "прямом приказе Владимира Путина", или же только утвердительно на него кивнула бы. Помог бы такой ответ, спросим откровенно, Борису? Или же официальному следствию в нынешней России? Ответ совершенно очевиден.

А помог ли бы такой ответ самой Дурицкой, главной свидетельнице убийства Бориса, дожить до тех времен, когда в России будущего, возможно, будет проведено объективное расследование, когда настоящие показания Дурицкой могут быть действительно учтены, а виновные в гибели Немцова смогут быть установлены в ходе реального следствия? Ответ тоже очевиден.

12. На каких основаниях Немцова приравнивает Дурицкую к Кадырову и Путину, который, по утверждению Немцовой, "так рассуждает всегда"? Что, Путин всегда рассуждает, как Дурицкая?

13. Немцова пишет, что Путин якобы возражал против создания парламентской комиссии по расследованию причин теракта на Дубровке. Но это не соответствует действительности. Немцов не обсуждал с Путиным вопросы создания парламентской комиссии. В том числе и потому, что этот вопрос относился к исключительной компетенции Государственной Думы, которая тогда (в 2002 году) была еще в высокой степени независимой от исполнительной власти. Что касается парламентской комиссии, то ее создание было сорвано не Путиным, а прежде всего неспособностью СПС согласовать компромиссный вариант парламентского решения с "Яблоком":

...вместо того, чтобы объединить усилия, правые бросились выяснять отношения друг с другом. Сначала СПС не захотел согласовывать с "Яблоком" свой проект, а яблочники в ответ назвали проект написанным в угоду администрации президента, потому что вся вина в нем перекладывается на московских врачей. "Но решения принимались выше врачей, – объяснял журналистам Иваненко. -- Проект СПС не только не предполагает рассмотрения истинных причин гибели заложников, но и провозглашает, что эту тему нужно закрыть". "Мне эти заявления по барабану", -- парировал Борис Немцов. Сегодня соратники Немцова и Явлинского продолжали ругаться, окончательно дискредитировав идею парламентского расследования. Зампред СПС Борис Надеждин объяснял, что разница между проектами минимальная. А Иваненко нашел отличие, и очень существенное: "СПС считает, что операция по освобождению заложников прошла блестяще, а мы думаем, что парламентская комиссия должна ответить, как была проведена операция". ...проект СПС набрал всего 38 голосов (во фракции СПС состоит 33 депутата), а проект "Яблока" – 124 при необходимых 226". "Газета.Ru" 13 ноября 2002 года

Что касается Путина, то на самом деле Немцов обращался к нему с другим предложением – о проведении уголовного расследования:

"С этим докладом и видеоматериалами я пошел к Путину. И сказал, что нужно возбуждать уголовное дело по факту халатности чиновников. Путин меня спросил: "А что, мы тем самым вернем к жизни погибших?" В общем, он открытым текстом сказал, что он против. Мы победили, террористов уничтожили, нечего ворошить прошлое". "Новая газета", 22 октября 2012 года

Разве Дурицкая сказала, что она выступает против уголовного расследования убийства Бориса?

Разве она утверждала, что на скамье подсудимых находятся действительно виновные?

Разве она говорила, что нечего ворошить прошлое?

На каком основании Жанна приписывает Анне то, к чему та не имеет никакого отношения?

Так в чем же тогда заключается предлагаемая Немцовой аналогия между Владимиром Путиным, блокировавшим уголовное расследование теракта в "Норд-Осте" и прикрывавшим убийц почти полутора сотен людей, и Анной Дурицкой, дающей точный портрет заказчика убийства Бориса Немцова и удерживающейся от произнесения его фамилии лишь в самый последний момент ради собственного выживания сегодня и возможного объективного расследования преступления завтра?

Абсолютная, тотальная необоснованность претензий Немцовой к Дурицкой настолько очевидна, что возникает естественный вопрос: а какую именно фамилию Немцова хотела бы услышать от Дурицкой?

Похоже, что Немцова не только хотела, но, возможно, и ожидала, что Дурицкая назовет другую фамилию заказчика убийства – не "Путин", а "Кадыров" – то есть ту самую, какую сама Немцова повторяет регулярно, а Дурицкая не назвала ни разу, даже после аккуратной подачи Дмитрия Гордона о чеченцах. Но Дурицкая не только не назвала фамилии "Кадыров", столь желаемой Немцовой, но и дала такое описание заказчика убийства, под которое Кадыров никоим образом не подпадает, поскольку:

– Кадыров не был политическим оппонентом Немцова;

– Кадыров не был тем, кто больше всех не хотел, чтобы Борис стал президентом России.

Так чем же недовольна Немцова?

Тем, что в своем интервью Анна не стала повторять необоснованные утверждения самой Жанны об убийцах и заказчике убийства ее отца?

Тем, что Анна Дурицкая дала четкий, совершенно недвусмысленный, портрет заказчика?

Тем, что Анна не стала безрассудно снижать свои шансы дожить до того времени, когда ее показания могут потребоваться настоящему расследованию и объективному суду?

Именно этим и недовольна Жанна Немцова?

И поэтому пытается очернить Анну в глазах общественности, обвиняя ее якобы в двусмысленности ее ответов, якобы в ее незаинтересованности в расследовании убийства, безосновательно приравнивая ее к Кадырову и Путину?

Но этого мало – Жанна Немцова, журналист DW с многолетним стажем, вообще отказывает Анне Дурицкой в праве на высказывание:

...Я рада за нее и предлагаю не давать интервью... ...тогда молчать. Если захотелось поговорить, то есть менее глупые ответы, чем этот...

Упс...

То есть для Жанны Немцовой оказалось мало того, что Дурицкая молчала почти шесть лет?

И на самом деле Жанна хотела бы, чтобы Анна замолчала навсегда?

За какие же прегрешения Жанна выписала Анне тотальную цензуру?

Прежде всего, конечно же, за отказ Анны от поддержки фальшивой версии Жанны о чеченских убийцах и Кадырове как заказчике убийства.

Но это не все. И даже это, кажется, не главное.

Рассуждения о вероятном заказчике убийства – хоть от Жанны, хоть от Анны, хоть от любого иного человека, включая и автора этих строк, – это в лучшем случае плод логических рассуждений, так или иначе аргументированных предположений, более или менее обоснованных (или необоснованных) гипотез. Совсем другое дело – свидетельские показания о реальных фактах и событиях. И именно такие показания Анна Дурицкая, ключевой свидетель убийства Бориса Немцова, впервые дала в интервью Дмитрию Гордону. Что нового, ранее неизвестного широкой публике, сообщила Анна Дурицкая?

Дурицкая: Я подняла голову вверх и увидела снегоуборочную машину. И из-за сильного страха, что в меня тоже сейчас начнут стрелять, я побежала вперед. Подбежав к снегоуборочной машине, из-за того, что у меня был сильный шок, я забыла номера полиции, номера скорой помощи. А еще я потеряла дар речи. Я просто не могла говорить. Я не могла выговорить ни слова. Я увидела водителя снегоуборочной машины – и еле проговорила слова: "Убили человека, наберите "скорую". Гордон: Вы ему сказали: "Вызовите "скорую"? Дурицкая: Да. Но я не понимала, почему он такой безразличный. Он стоял и курил молча. Гордон: Курил? Он вышел из машины и курил? Дурицкая: Да. И тогда я спросила: "Скорая" – 03?" И он кивнул головой. Я побежала обратно – я вызвала "скорую". Гордон: А Борис лежал все это время. Дурицкая: Я вызвала полицию. А возле Бориса уже находился какой-то парень, который его рассматривал. Он смотрел его телефон, его документы. Но у меня был дикий шок... Гордон: Пока вы говорили с водителем снегоуборочной машины, рядом с Борисом какие-то машины останавливались, люди какие-то появлялись? Дурицкая: Я помню только этого парня, который подошел к нему и рассматривал. Гордон: Как он себя вел? Как человек, который приехал зафиксировать то, что произошло, и был в теме, или как случайный прохожий? Дурицкая: Я помню, что он не говорил со мной. Я спрашивала у него. А так как у меня действительно пропал дар речи, у меня был такой шок, что я не могла говорить даже по телефону со скорой помощью, – я пыталась попросить его, чтобы он набрал полицию или "скорую", но он тоже молчал. Гордон: Молчал? Дурицкая: Я не понимала, почему они все безразличны. Гордон: То есть и водитель этой снегоуборочной машины, и этот парень, который стоял, – они все просто молчали... Гордон: Кто непосредственно вызвал "скорую"? Дурицкая: Я. Гордон: Вы все-таки смогли вызвать? Дурицкая: Да.

Иными словами, Анна Дурицкая обнародовала показания, свидетельствующие о безусловной причастности к убийству Бориса Немцова водителя мусороуборочной машины ("безразлично стоял и молча курил"), и так называемого "свидетеля Молодых" ("какой-то парень, который его рассматривал. Он смотрел его телефон, его документы... Он не говорил со мной... Он тоже молчал...").

Гипотеза о том, что вторым стрелком, "чистильщиком", реальным убийцей Бориса Немцов был "свидетель Молодых", была впервые высказана на этих страницах 3 марта 2015 года. В последующем стали известны многочисленные дополнительные факты, подтверждающие эту версию. Показания Анны Дурицкой, обнародованные в интервью Дмитрию Гордону 24 ноября 2020 года, практически ставят точку в определении второго стрелка и настоящего убийцы Бориса Немцова. Это так называемый "свидетель Молодых".

"Свидетель Молодых". Фото: grani-ru-org

Свидетельские показания Анны Дурицкой также ставят крест на фальшивой "кадыровско-чеченской" версии, автором и активным адвокатом которой в течение многих лет была Жанна Немцова вместе с [директором ФСБ] Александром Бортниковым, [адвокатом Немцовой] Вадимом Прохоровым, [политиком и тележурналистом] Владимиром Кара-Мурзой, [политиком] Ильей Яшиным.

Свидетельские показания Анны Дурицкой оставляют внутренне непротиворечивой и не противоречащей имеющимся фактам лишь одну версию из пяти имеющихся – путинско-спецслужбистскую.

Очевидно, именно поэтому Жанне Немцовой так не понравилось интервью Анны Дурицкой: "думаю, Путин с Кадыровым согласились бы с этим гениальным умозаключением Дурицкой".

Очевидно, именно поэтому Жанна Немцова пыталась и пытается очернить в общественном восприятии Анну Дурицкую: "есть менее глупые ответы, чем этот".

Очевидно, именно поэтому Жанна Немцова (и, очевидно, не только она) хочет, чтобы Анна Дурицкая со своими свидетельскими показаниями об убийстве Бориса Немцова как молчала почти шесть лет, так и продолжала бы молчать: "Предлагаю не давать интервью... Тогда молчать".

Жанне Немцовой не нравятся не только свидетельские показания Анны Дурицкой, подтверждающие путинско-спецслужбистскую версию убийства Бориса Немцова.

Жанне Немцовой, естественно, не нравится многолетнее расследование Игоря Мурзина, убедительно доказавшего путинско-спецслужбистскую версию убийства Бориса Немцова.

Жанне Немцовой, конечно же, не нравится доклад ПАСЕ 2019 года:

"...нет, доклад ПАСЕ никакого отношения к Мурзину не имеет. Мы его инициировали до Мурзина. Там упоминаются все версии, в том числе его. Ничего не говорится о том, что он прав. Так что не вводите в заблуждение".

Но это именно доклад ПАСЕ подробно изложил путинско-спецслужбистскую версию убийства Бориса Немцова, обоснованную Игорем Мурзиным и изложенную затем в книге Джона Данлопа. Вот что на самом деле содержится в докладе ПАСЕ:

39. Для разъяснения этих вопросов было выдвинуто предположение, что были использованы два пистолета в руках двух разных людей для стрельбы по Немцову. Вторым стрелком был господин Молодых, который вмешался, чтобы "прикончить" господина Немцова, возможно, после того, как господин Дадаев выстрелил из пистолета. Утверждается, что анализ видео с видеорегистратора показывает, что господин Молодых совершает эти выстрелы. 40. Утверждается, что участие других лиц, не чеченцев, является действиями ФСБ. Это объясняет отсутствие видеозаписей ФСО и тот факт, что чеченцы были арестованы до того, как официальные следователи изучили доказательства, по которым они были идентифицированы. Вместо этого проводилось параллельное (или даже предварительное) расследование ФСБ, нацеленное на то, чтобы подняться по иерархической цепочке в Чечне и добраться до Кадырова. Это объясняет, почему именно ФСБ объявила об арестах подозреваемых. Считается, что ФСБ или, по крайней мере, ее фракция намеревалась дискредитировать господина Кадырова и положить конец его режиму, установление которого после второй чеченской войны, по ее мнению, лишило ее шанса на окончательную победу. Только личное вмешательство самого президента Путина положило конец этим попыткам ФСБ.

Жанне Немцовой и ее адвокату Вадиму Прохорову, естественно, не нравятся результаты государственной баллистической экспертизы, в соответствии с которыми непосредственных убийц Бориса Немцова было двое.

Не исключаю того, что любознательные читатели в очередной раз захотят задать автору этих строк такие, например, вопросы:

– Почему?

– Почему она не хочет, чтобы в России и во всем мире знали правду об убийстве ее отца?

– Почему она является одним из авторов, адвокатов и активнейших распространителей фальшивой кадыровско-чеченской версии и последовательной противницей путинско-спецслужбистской версии убийства?

– Почему она с упорством, достойным лучшего применения, не только регулярно занималась и занимается дискредитацией тех гражданских активистов, кто пытался и пытается разобраться в этом злодейском преступлении, а теперь пытается и цензурировать ключевого свидетеля убийства Бориса Немцова?

– Одним словом, почему дочь занимает предательскую позицию по отношению к своему отцу?

Признаюсь, что у автора этих строк нет ответов на эти вопросы.

Но, знакомясь с интервью Анны Дурицкой, он обратил внимание вот на какой факт – со 2 марта 2015 года Анна ни разу не была в России и в ближайшее время не планирует в нее приезжать.

Гордон: В Россию после этой трагедии вы летали? Дурицкая: Нет, не летала. Гордон: Вы допускаете, что когда-нибудь еще посетите Москву? Дурицкая: Я не планировала посещать Москву.

Практически все сторонники путинско-спецслужбистской версии убийства Бориса Немцова в России сейчас не бывают.

Игорь Мурзин, автор самого серьезного расследования убийства, несколько лет назад покинул Россию и в настоящее время добивается убежища в одной из стран Европейского союза.

Леонид Мартынюк находится в вынужденной эмиграции.

Дэвиду Саттеру и Эммануэлису Зингерису Кремль закрыл въезд в Россию.

Автор данных строк также уже давно не был на родине.

В отличие от них сторонники кадыровско-чеченской версии либо постоянно живут в России (Бортников, Прохоров, Яшин), либо регулярно в нее приезжают (Кара-Мурза). Что касается Жанны Немцовой, то она недавно приезжала в Россию, участвовала в разрешенном властями Марше памяти Немцова 29 февраля 2020 года, выступала в эфире радиостанции "Эхо Москвы" прямо из ее студии.

До этого Жанна побывала в Москве в ноябре 2019 года для участия в конференции, организованной МИД России и ОБСЕ, на которой смогла насладиться выступлениями [министра иностранных дел РФ] Сергея Лаврова, [главы департамента информации и печати МИД РФ] Марии Захаровой, [заместителя генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании] Сергея Брилева, [уполномоченного по правам человека в РФ] Татьяны Москальковой, [председателя комиссии Совета Федерации Федерального Собрания РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ] Алексея Пушкова, [главы Роскомнадзора] Александра Жарова, [председателя Союза журналистов РФ] Владимира Соловьева, [исполнительного директора международного информационного агентства "Россия сегодня"] Кирилла Вышинского, [начальника управления информации на иностранных языках агентства Sputnik] Виктории Поликарповой, [владельца газеты "Ведомости"] Демьяна Кудрявцева.

По ее словам, Жанна сейчас не видит для себя рисков приезжать в Россию:

"Долгое время я не посещала Россию, а теперь я решила, что могу. Я была в России в ноябре прошлого года, принимала участие в качестве слушателя в конференции по СМИ, которую организовали ОБСЕ и МИД России. Считаю, что для меня риски снизились на данный момент... Возвращаться надо, когда есть какие-то перспективы. Сейчас, на мой взгляд, их нет. Я живу там, где сосредоточены мои интересы, профессиональные в первую очередь. Последние пять лет я жила в Бонне (Германия). Кроме того, положа руку на сердце, я не вижу сейчас рисков для того, чтобы приезжать в Россию, но жить там — это уже другое. Угрозы, которые я получала в соцсетях после убийства отца — это не очень приятная вещь... Кстати, угрозы в мой адрес через соцсети прекратились".

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