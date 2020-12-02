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Дочь Немцова: Дурицкая сказала, что ответ на вопрос, кто заказал убийство, уже не поможет ни Борису, ни следствию. Путин так рассуждает всегда

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Дурицкая, отвечая на вопрос, кого считает заказчиком убийства российского политика Бориса Немцова, сказала: "К сожалению, ответ на этот вопрос уже не поможет Борису или следствию". Дочь Немцова Жанна высказала мнение, что президент РФ Владимир Путин с главой Чечни Рамзаном Кадыровым согласились бы с таким умозаключением.

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Немцова: Такие заявления наносят вред. У нас и так общество считает: "А зачем расследовать, если человека нет?" А тут это заявляет свидетель
Немцова: Такие заявления наносят вред. У нас и так общество считает: "А зачем расследовать, если человека нет?" А тут это заявляет свидетель
Фото: Жанна Немцова / Facebook

Дочь российского политика Бориса Немцова Жанна в Facebook раскритиковала слова украинки Анны Дурицкой, которая два с половиной года встречалась с Немцовым о заказчике его убийства. 

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Дурицкая, отвечая на вопрос, кого считает заказчиком преступления, сказала: "К сожалению, ответ на этот вопрос уже не поможет Борису или следствию".  

Она заявила, что Немцова убили "за правду, смелость и желание изменить Россию" и предположила, что речь идет о политических оппонентах Немцова. 

"Думаю, [президент РФ Владимир] Путин с [главой Чечни Рамзаном] Кадыровым согласились бы с этим гениальным умозаключением Дурицкой: "Ответ на вопрос, кто заказал убийство, уже не поможет ни Борису, ни следствию". Кстати, Путин так рассуждает всегда. Отец рассказывал, что после гибели людей во время штурма "Норд-Оста" он хотел создать парламентскую комиссию по расследованию причин. Путин ответил примерно то же самое: зачем расследовать, если все умерли", – написала Жанна Немцова 25 ноября. 

В комментариях к посту она пояснила, что считает это заявление двусмысленным. 

"Я потерпевшая, такие заявления свидетеля наносят вред. У нас и так общество считает: "А зачем расследовать, если человека нет?" А тут это заявляет свидетель и к тому же человек, который презентует себя как близкий", – написала Немцова. 

"Я против нормализации отношения к убийствам. А подобные рассуждения – это нормализация. Это дорога к тому, что убивать можно, что мы с вами и наблюдаем", – добавила она. 

https://www.facebook.com/zhanna.nemtsova/posts/10157937712652218

Дурицкая родилась в 1991 году в Белой Церкви Киевской области. Окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (специальность "учет и аудит") и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (специальность "психология"). Занималась модельным бизнесом. Два с половиной года встречалась с Немцовым (они познакомились в 2012 году во время отдыха в Турции) и была с ним в момент убийства. 

Немцова застрелили возле Кремля 27 февраля 2015 года. 

Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.

В Следственном комитете РФ считают, что организатором преступления был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров считает, что Мухудинов не мог быть заказчиком преступления.

Теги: Владимир Путин, Борис Немцов, Рамзан Кадыров, убийство Немцова, Анна Дурицкая, Жанна Немцова
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